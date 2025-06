Par Millicent Akeyo

L'Afrique compte trois pays qui partagent le nom de "Guinée" : Il s'agit de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et de la République de Guinée.

La théorie générale suggère que le nom Guinée a été dérivé du portugais au milieu du 15e siècle.

À l'origine, il s'agissait d'un terme générique désignant les populations et les régions d'Afrique de l'Ouest, en particulier celles situées le long de la frontière méridionale du fleuve Sénégal, où se trouvent ces trois pays.

Les noms des pays - la République de Guinée, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau - sont apparus au cours du 20e siècle.

L'Espagne, la France et le Portugal ont collectivement exercé leur emprise sur la région de la Guinée pendant la période coloniale, avant que les pays africains ne luttent et ne parviennent à obtenir leur indépendance.

La République de Guinée

La République de Guinée est située sur la côte ouest de l'Afrique. Elle est parfois appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale Conakry.

C'est le plus grand des trois pays. Elle s'étend sur 245 857 kilomètres carrés et compte environ 14 millions d'habitants.

Le pays a été colonisé par la France. Il était appelé Guinée française avant son indépendance en 1958.

Son premier dirigeant après l'indépendance a été Ahmed Sékou Touré, qui a gouverné de 1958 à 1984.

Le dirigeant actuel est le colonel Mamady Doumbouya. Il est arrivé au pouvoir en 2021 après avoir renversé le président Alpha Condé lors d'un coup d'État militaire.

Les principaux groupes ethniques de Guinée sont les Peuls, les Malinkés et les Soussous.

Située en Afrique de l'Ouest, la Guinée est riche en ressources naturelles - elle possède un tiers des réserves mondiales de bauxite et son PIB s'élève à environ 16 milliards de dollars, selon la Banque mondiale en 2022.

Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau est située au nord de la République de Guinée. C'est le deuxième plus grand des trois pays en termes de superficie (36 125 mètres carrés) et sa population s'élève à plus de 2,1 millions d'habitants.

Le pays était auparavant connu sous le nom de Guinée portugaise avant son indépendance du Portugal en 1973.

Cela s'est passé environ 15 ans après que la République de Guinée ait obtenu son indépendance de la France.

Afin de le différencier de l'autre Guinée, la capitale du pays alors nouvellement indépendant, Bissau, a été ajoutée à son nom. Depuis lors, le pays est connu sous le nom de Guinée-Bissau.

Luis Cabral a été le premier président du pays après son indépendance.

L'actuel président de la Guinée-Bissau, Umaro Mokhtar Sissoco Embaló, est arrivé au pouvoir en février 2020 à la suite d'une élection. Il est le sixième dirigeant du pays depuis l'indépendance.

Les principaux groupes ethniques de la Guinée-Bissau sont les Balanta et les Fulani. La Guinée-Bissau a le PIB le plus bas de toutes les Guinées, avec 1,639 milliard de dollars, selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2021. Ses principales exportations sont les noix de coco et les noix de cajou.

Guinée équatoriale

En termes de superficie, la Guinée équatoriale est le plus petit des trois pays africains portant le nom de Guinée.

La Guinée équatoriale s'étend sur 28 052 km2 et compte plus de 1,7 million d'habitants.

C'est la "Guinée" la plus proche de l'équateur, d'où son nom de "Guinée équatoriale". Elle borde l'océan Atlantique en Afrique centrale.

Le pays était connu sous le nom de Guinée espagnole avant son indépendance de l'Espagne en 1968. C'est le seul pays africain où l'espagnol est la langue officielle.

Les principaux groupes ethniques indigènes sont les Fang et les Bubi.

Alors que la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry se trouvent en Afrique de l'Ouest, la Guinée équatoriale se trouve en Afrique centrale.

La Guinée équatoriale n'a eu que deux présidents depuis son indépendance : Francisco Macías Nguema, qui a gouverné entre 1968 et 1979, et son neveu, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui s'est emparé du pouvoir le 3 août 1979 à la suite d'un coup d'État militaire.

Sous la direction d'Obiang, la Guinée équatoriale est devenue un important producteur et exportateur de pétrole. Le pays a l'un des revenus par habitant les plus élevés d'Afrique.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un autre pays portant le nom de Guinée. Alors que les trois autres "Guinées" se trouvent en Afrique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie.

On pense que le mot "Guinée" a été ajouté à son nom par un explorateur espagnol qui est arrivé sur l'île au XVIe siècle parce qu'il avait remarqué que les habitants ressemblaient à ceux de la région appelée Guinée en Afrique.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a une superficie de 46 840 km2 et une population estimée à 17 millions d'habitants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est considérée comme l'un des pays les plus diversifiés du monde sur le plan ethnique, avec plus de 800 groupes ethniques.

