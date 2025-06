Une coalition de l'opposition sénégalaise, soutenue par Ousmane Sonko, a lancé samedi son programme de campagne présidentielle en promettant de créer une nouvelle monnaie nationale et de renégocier les contrats miniers et énergétiques.

Il n'existe pas de sondages d'opinion au Sénégal, mais le candidat de la coalition, Bassirou Diomaye Faye, est considéré comme un concurrent sérieux parmi les 19 candidats en lice pour la présidence lors du scrutin du 24 mars.

S'il est élu, les projets de la coalition pourraient avoir des conséquences importantes pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de huit pays, et pour les projets du Sénégal de devenir un producteur de pétrole dans le courant de cette année.

"Convaincu que l'indépendance totale ne peut être atteinte sans contrôler l'économie, la gestion du bétail, la pêche et l'agriculture, nous nous engageons pleinement à atteindre la souveraineté alimentaire, numérique, fiscale, énergétique et scientifique", a déclaré M. Faye dans une introduction au document de 84 pages de la plate-forme.

Réformes fiscales

Les membres du parti dissous de Sonko, Pastef, et d'autres partis ont formé une coalition et ont choisi Faye comme candidat en novembre après que Sonko a été disqualifié à la suite d'une condamnation pour diffamation.

Sonko a appelé ses partisans à soutenir Faye, en particulier parmi les jeunes frustrés par les difficultés économiques et le taux de chômage élevé dans ce pays de 17 millions d'habitants.

Le programme de la coalition présente des propositions qui, selon elle, permettront de lutter contre les inégalités et de stimuler l'emploi, mais il prévoit également d'importants changements en matière de gouvernance, notamment la création d'un poste de vice-président et l'abolition du poste de premier ministre.

Les propositions qui pourraient particulièrement inquiéter les alliés régionaux et les investisseurs comprennent des réformes fiscales et douanières, l'introduction d'une monnaie nationale et la renégociation des contrats liés à l'exploitation minière, aux hydrocarbures, aux marchés publics et aux infrastructures.

Le pétrole

La plate-forme énumère un certain nombre de mesures qui devraient être mises en œuvre avant l'introduction d'une nouvelle monnaie.

Cette initiative constituerait une nouvelle menace pour le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, que certains États de la région dirigés par des militaires ont également déclaré qu'ils pourraient abandonner.

La plateforme ne fournit pas de détails sur la manière dont elle chercherait à restructurer les contrats, mais elle a déclaré qu'elle le ferait pour "faire de l'industrie minière un levier important de notre développement socio-économique" et "pour maximiser les revenus de la production pétrolière".

Le premier projet pétrolier offshore du Sénégal devrait entrer en production à la mi-2024. Le projet pétrolier et gazier Sangomar, exploité par Woodside Energy, devrait produire environ 100 000 barils par jour.

