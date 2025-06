Par Youssef Chouhoud

Le Parti démocrate des États-Unis est à la croisée des chemins. Alors qu'il perd le soutien des Américains arabes et musulmans et des jeunes à cause de son soutien à la guerre d'Israël contre Gaza, de nombreux dirigeants ont minimisé la menace qui pèse sur la campagne de réélection du président américain Joe Biden.

L'argument avancé est que les musulmans et les Arabes ne représentent qu'une trop petite partie de l'électorat pour qu'on s'en préoccupe. Et comme les jeunes ont tendance à voter beaucoup moins que les autres groupes d'âge, pourquoi s'adresser à eux et risquer de s'aliéner les Américains plus âgés qui, eux, votent toujours plus ?

Il existe toutefois un groupe électoral dont le soutien s'érode et que les démocrates ne peuvent tout simplement pas se permettre de considérer comme acquis : Les Noirs américains.

La composition de l'électorat démocrate, en général, et de la base de soutien de M. Biden, en particulier, souligne la dépendance du parti à l'égard des électeurs de couleur.

Lors des élections générales de 2020, seuls 60 % des électeurs de Biden étaient blancs, contre plus de 85 % pour Trump. Biden n'aurait probablement même pas été le candidat de son parti si les électeurs noirs n'avaient pas ressuscité sa campagne lors des primaires de Caroline du Sud au début de l'année.

Ces mêmes électeurs ne voient pas la perspective d'un second mandat de Biden avec un enthousiasme renouvelé. La cote de Biden auprès des électeurs non blancs avait déjà baissé bien avant le 7 octobre, en partie parce que l'administration n'avait pas tenu ses promesses électorales de traiter de manière significative des questions telles que la réforme de la police, la réforme de la justice pénale et le droit de vote.

Mais des sondages récents suggèrent que Gaza joue également un rôle important dans le refroidissement des sentiments des électeurs noirs à l'égard de M. Biden.

À la fin du mois d'août 2023, le Public Religion Research Institute a constaté que 77 % des Noirs américains voteraient pour Biden dans un face-à-face avec Trump. Cela représentait déjà une baisse de 15 % par rapport au soutien qu'il avait reçu de ces électeurs en 2020.

Fin novembre, cependant, Genforward a constaté que seuls 63 % des Noirs américains prévoyaient de voter pour Biden. De même, un sondage NBC réalisé à la même période a révélé que seulement 61 % de ce groupe approuvait les performances professionnelles de M. Biden.

Si ces sondages sont purement indicatifs, d'autres facteurs témoignent directement de l'effet du conflit à Gaza sur le soutien apporté à M. Biden au sein de la communauté noire. Les indicateurs au niveau de l'élite, de la société civile et du grand public indiquent tous une colère croissante contre le fait que Biden ait permis le génocide plausible d'Israël.

La condamnation la plus frappante de la politique de M. Biden émane de plus d'un millier de pasteurs noirs qui font pression sur l'administration pour qu'elle appelle à un cessez-le-feu. Plus récemment, les dirigeants de l'Église épiscopale méthodiste africaine sont allés encore plus loin en appelant à la suppression de l'aide américaine à Israël.

Des groupes d'activistes comme Black Lives Matter ont également fait connaître leur position. En fait, bien avant la dernière conflagration à Gaza, le Mouvement pour les vies noires se recoupait avec le mouvement de libération palestinien. Comme l'a dit un organisateur du BLM s'exprimant sur cette lutte commune, "nous connaissons l'occupation, nous connaissons la colonisation" : "Nous connaissons l'occupation, nous connaissons la colonisation, nous connaissons la brutalité policière".

Mais les plus attentifs ne sont pas les seuls à exprimer leur désaccord. En décembre, un important sondage New York TImes/Sienna a révélé que les Noirs américains étaient plus susceptibles que les Blancs et les Hispaniques de sympathiser avec les Palestiniens plutôt qu'avec les Israéliens.

En outre, dans le Michigan, un État charnière crucial, un sondage réalisé en décembre a révélé que plus de 60 % des habitants noirs de Détroit étaient favorables à un cessez-le-feu permanent à Gaza - et ce, dans un sondage réalisé il y a plus de deux mois et 10 000 morts.

Bien entendu, quiconque connaît l'histoire de l'activisme noir en Amérique ne devrait pas s'étonner de la solidarité manifestée aujourd'hui à l'égard de Gaza.

En 1964, par exemple, Malcolm X a défendu, lors d'une réunion de l'Organisation de l'unité africaine, "le droit des réfugiés arabes à retourner dans leur patrie palestinienne". Quelques années plus tard, le Black Panther Party a déclaré de manière concise qu'il "soutenait à cent pour cent la juste lutte des Palestiniens pour leur libération".

Certes, les Noirs américains n'étaient pas à l'époque (et ne le sont toujours pas aujourd'hui) entièrement acquis à la cause palestinienne. Historiquement et plus récemment, les attitudes à l'égard d'Israël et de la Palestine sont compliquées par les liens de longue date entre les activistes juifs et afro-américains.

Il est toutefois peu probable que cette ambivalence perdure à moyen ou long terme. Les communautés noires, indigènes et autres, en particulier les millennials et la génération Z, critiquent déjà plus vivement les politiques américaines à l'égard d'Israël et des Palestiniens. En outre, ces attitudes sont de plus en plus alignées sur celles des jeunes juifs américains.

Cette dynamique pose un problème au parti démocrate. Ces jeunes électeurs - plus diversifiés et plus soucieux de justice sociale - constitueront la majorité de l'électorat américain non pas dans un avenir lointain, mais dès la prochaine élection présidentielle, en 2028.

Ainsi, si la conséquence politique à court terme de la politique étrangère de M. Biden peut être une présidence d'un seul mandat, le fait qu'il ait soutenu l'assaut d'Israël sur Gaza peut compromettre les perspectives électorales des démocrates bien au-delà de 2024.

Que peuvent donc faire Biden et les démocrates pour éviter la désillusion et la défection potentielle de leurs principaux électeurs ?

Si les démocrates souhaitent conserver le soutien de cet électorat plus diversifié et plus perspicace, ils doivent prendre des mesures pour remédier de manière significative aux injustices auxquelles les Palestiniens sont confrontés depuis plus de 75 ans. Les paroles en l'air et les promesses sans lendemain ne suffiront plus.

Pour certains, en vérité, M. Biden ne peut rien faire pour obtenir leur soutien en novembre. Mais d'autres pourraient très bien soutenir la réélection du président s'il fait pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, en conditionnant/réduisant l'aide militaire à Israël et en développant l'aide humanitaire aux Palestiniens.

À plus long terme, le parti démocrate doit se rendre compte d'une chose : il n'y aura pas de retour au statu quo. À l'avenir, l'assaut sur Gaza définira la façon dont deux générations d'électeurs considéreront Israël.

L'auteur, Youssef Chouhoud, est professeur adjoint de sciences politiques à l'université Christopher Newport, où il est affilié au Centre Reif pour les droits de l'homme et la résolution des conflits. Ses recherches portent sur l'opinion publique parmi (et envers) les minorités aux États-Unis et modélisent également le soutien aux normes démocratiques au Moyen-Orient. Il a également réalisé de nombreuses études publiques sur les attitudes et les comportements des musulmans américains. Avant de rejoindre la CNU, le Dr Chouhoud était Provost's Fellow à l'Université de Californie du Sud, où il a obtenu son doctorat.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.