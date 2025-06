La France devient "pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d’armes au monde", a annoncé l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), dans un communiqué, lundi.

Cette performance de la France a été réalisée suite à l'augmentation de 47% de ses exportations d'armes sur la période 2019-2023 par rapport à la période 2014-2018.

"Les exportations d’armes de la France ont augmenté de 47 % entre 2014-18 et 2019-23, ce qui en fait, pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d’armes au monde, juste devant la Russie", peut-on lire dans le communiqué, dont une copie est parvenue à Anadolu.

Lire aussi : Chars, drones, avions à réaction : comment l'industrie de défense turque est devenue une force mondiale

"Les exportations d’armes de la France ont augmenté de 47 % entre 2014-18 et 2019-23, ce qui en fait, pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d’armes au monde, juste devant la Russie", peut-on lire dans le communiqué, dont une copie est parvenue à Anadolu.

"La plus grande part des exportations d’armes de la France (42 %) est destinée aux États d’Asie et d’Océanie, et 34 % aux États du Moyen-Orient", a détaillé la même source, précisant que "le principal destinataire des exportations françaises d’armes est l’Inde, avec près de 30 % de ses exportations".

Demande mondiale en hausse

Selon la même source, la France a particulièrement augmenté ses ventes "d’avions de combat à l’Inde, au Qatar et à l’Égypte".

"La France profite de la forte demande mondiale pour dynamiser son industrie d’armement par le biais des exportations", a indiqué Katarina Djokic, chercheuse au Sipri, dans le communiqué.

Selon le Sipri, les Etats-Unis continuent d'être les premiers livreurs d'armes au monde avec une part de marché de 42%. Sur la période 2019-2023, les exportations des Etats-Unis ont augmenté de 17% par rapport à la période 2014-2018.

Lire aussi : TCG Anadolu: le premier porte-drones armés de la marine turque en trois questions

Sur la même période, les ventes russes d'armements ont chuté de 53%.

En ce qui concerne les importations, "les États européens ont presque doublé leurs importations d’armes majeures (+94 %) entre 2014-18 et 2019-23", a fait savoir le Sipri, soulignant que "les plus grandes quantités d’armes ont afflué vers l’Asie, l’Océanie et le Moyen-Orient, entre 2019 et 2023, où se trouvent neuf des dix plus grands importateurs d’armes".

Au niveau global, les transferts d'armes ont reculé de 3,3% sur la période 2019-2023, par rapport à la période 2014-2018.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp