Au moins neuf des 200 personnes déplacées enlevées par l'organisation terroriste Boko Haram dans la région instable du nord-est du Nigeria ont été libérées, ont déclaré à Anadolu des responsables lundi.

Les neuf personnes, toutes des femmes et des filles, ont été vues au camp de déplacés de Ngala dans le nord-est de Borno, près de la frontière avec le Cameroun, où elles ont été enlevées le 29 février.

Barkindo Saidu, directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État (SEMA), a déclaré : "Le personnel de l'agence de gestion des urgences s'est rendu au camp de Ngala le 29 février.

"Le personnel de l'agence de gestion des urgences au camp de personnes déplacées a signalé que neuf personnes étaient revenues. Elles sont présentes dans le camp de déplacés", a déclaré M. Saidu à Anadolu lundi.

Escalade des enlèvements et du banditisme

Plus de 200 femmes, filles et garçons, qui avaient quitté leur camp de personnes déplacées à la recherche de bois de chauffage à Ngala, dans le nord-est de Borno, ont été enlevés par des terroristes de Boko Haram, une organisation terroriste basée dans le nord-est du Nigeria qui est également active au Tchad, au Niger, dans le nord du Cameroun et au Mali.

Ces dernières années, les enlèvements et le banditisme ont considérablement augmenté dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Environ 430 personnes, principalement des femmes et des écoliers, ont été enlevées dans le nord du pays au cours des deux dernières semaines.

Abubakar Boyi Sifawa, chercheur principal sur les modèles de comportement et la sécurité à l'université d'éducation Shehu Shagari, dans le nord-ouest de l'État de Sokoto, a attribué l'escalade des enlèvements et du banditisme dans le pays aux difficultés économiques, à la pauvreté et au manque de coordination entre les agences de sécurité.

"D'après mes constatations, malheureusement, de nombreux jeunes rejoignent aujourd'hui les gangs d'enlèvement et les informateurs en raison des difficultés économiques.

Ils cherchent désespérément à survivre à cause de la pauvreté et se tournent vers des groupes violents après avoir perçu des rançons", a-t-il déclaré à Anadolu.

