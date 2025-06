Le Maroc s'est joint lundi aux efforts internationaux visant à acheminer des aides humanitaires dans la bande de Gaza en effectuant ses premiers largages aériens dans l'enclave palestinienne, ont rapporté les médias locaux.

Le journal Hespress a cité une source du ministère israélien des affaires étrangères selon laquelle l'administration de Rabat a demandé l'envoi d'avions d'aide humanitaire à Tel-Aviv et au nord de la bande de Gaza.

L'administration, en coordination avec le gouvernement israélien, a ensuite envoyé six avions militaires transportant du matériel d'aide à Gaza.

Hespress n'a pas communiqué les détails de cette livraison.

Israël mène une offensive militaire meurtrière dans la bande de Gaza depuis l'attaque transfrontalière du 7 octobre menée par le groupe palestinien Hamas, qui a fait près de 1 200 morts.

Depuis, plus de 31 100 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et plus de 72 700 autres ont été blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

Israël a également imposé un blocus paralysant à la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

Selon le ministère palestinien de la santé, au moins 27 personnes sont mortes de malnutrition et de déshydratation à Gaza en raison du blocus israélien.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du territoire, dans le cadre d'un blocus paralysant de la plupart des denrées alimentaires, de l'eau potable et des médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice.

Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

