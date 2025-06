Par Naima Said Salah

Alors que le discours dominant en Europe et aux États-Unis est celui de vagues de nouveaux arrivants qui "inondent" leurs côtes, il y a une autre version de l'histoire.

De nombreux émigrés ne parviennent pas à atteindre la destination souhaitée ou sont expulsés une fois sur place. D'autres choisissent de retourner dans leur pays d'origine.

Depuis que la guerre civile a éclaté en Somalie à la fin des années 1980, environ deux millions de personnes, soit quelque 10 % de la population, ont fui le pays.

Les Somaliens font partie de la diaspora la plus dispersée au monde. Nombre d'entre eux ont émigré vers les pays du Golfe.

Ils sont souvent détenus dans des centres d'expulsion avant d'être expulsés. Ils se plaignent souvent de maltraitances.

Abdikadar Abdirahman Hussein, père de quatre enfants, a été expulsé d'Arabie saoudite en 2021 après y avoir vécu pendant des années. À son retour à Mogadiscio, il s'est efforcé de reconstruire sa vie.

C'est alors qu'il a eu une idée. Il a décidé de faire découvrir la cuisine saoudienne aux Somaliens.

Les membres de sa famille lui ont alloué 500 dollars américains pour qu'il puisse créer une entreprise, un fast-food appelé Boufiyah Jeddah. Il a utilisé les compétences culinaires acquises en Arabie saoudite pour préparer des plats arabes, notamment des shwarma, un pain spécial appelé khubus, et un plat de viande et de riz à la cuisson lente appelé mandi.

Son café de rue, situé dans le quartier animé de Hawlwadag à Mogadiscio, est régulièrement envahi par des personnes désireuses de goûter à ce nouveau type de nourriture. Il est également apprécié des Somaliens expulsés des pays du Golfe, qui regrettent les plats qu'ils avaient l'habitude de manger dans ces pays.

Les jus de fruits frais et les milk-shakes, préparés avec des mangues, des bananes et des pastèques cultivées localement et agrémentés de raisins secs et de noix hachées, sont très appréciés.

"J'ai commencé par vendre des plats simples pour 0,50 dollar", explique M. Hussein. "Mon entreprise s'est rapidement développée et j'emploie aujourd'hui six jeunes hommes, qui ont tous été expulsés comme moi", explique-t-il à TRT Afrika.

Il dit gagner entre 20 et 30 dollars par jour, ce qui est suffisant pour faire vivre sa famille. Ses employés sont payés 10 dollars par jour, et toute recette supplémentaire est réinvestie dans l'entreprise.

La première personne que M. Hussein a employée était Adde Abdirashid Mohamed, qui a quitté la Somalie pour l'Arabie saoudite en 2017 en raison de la violence et de l'insécurité constantes. Il a été expulsé en 2022.

"J'avais l'habitude d'acheter de la nourriture au restaurant parce que j'aime les plats saoudiens", explique-t-il. "J'ai vu une opportunité et j'ai dit à M. Hussein que je savais cuisiner des plats arabes. Il m'a embauché et grâce à lui, ma vie a changé. Je suis heureux d'être à la maison maintenant que je gagne de l'argent".

Ahmed Aweys Mohamud est un autre employé. Il n'a pas apprécié d'être renvoyé de force en Somalie, car il avait émigré dans le Golfe alors qu'il était très jeune et ne connaissait pas grand-chose de la culture somalienne.

"À Mogadiscio, les gens se moquaient de moi parce que je parlais un somali moche", raconte-t-il tout en remuant de délicieux plats dans une marmite géante. "Puis j'ai trouvé du travail à Boufiyah Jeddah. Nous nous comprenons et ils sont comme des frères pour moi".

Omar Mohamed Osman est un autre expulsé qui progresse dans son pays d'origine, la Somalie.

Il a été expulsé des États-Unis en 2021 après avoir fui la Somalie en 2012 en raison des menaces d'Al Shabaab. Il s'est d'abord installé en Afrique du Sud avant de rejoindre les États-Unis en 2017 où, après plusieurs années, sa demande d'asile a été rejetée.

Il a eu beaucoup de mal à rentrer en Somalie, mais a fini par ouvrir une petite épicerie dans le quartier de Waberi, à Mogadiscio.

Il se dit heureux d'avoir traversé la première année difficile qui a suivi son expulsion. Cet homme de 40 ans a maintenant un fils et gagne suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille.

M. Osman a déclaré que sur les 87 hommes expulsés avec lui des États-Unis, certains ont rejoint l'armée somalienne. Il ajoute que plusieurs d'entre eux sont morts après avoir échoué à gagner leur vie dans leur pays d'origine, tandis que d'autres ont quitté la Somalie à nouveau.

Un jeune Somalien, Mohammed (sous anonymat), expulsé vers Mogadiscio après le rejet de sa demande d'asile au Royaume-Uni, pensait que sa vie était finie lorsqu'il est retourné dans son pays d'origine.

Au début, il n'a pu trouver aucun endroit où loger ni de quoi manger. Peu à peu, il a commencé à reconstruire sa vie.

Tout d'abord, il s'est porté volontaire comme entraîneur de football, gagnant parfois jusqu'à un dollar par jour en pourboires. Il a ensuite trouvé du travail comme journalier sur des chantiers de construction où les compétences qu'il avait acquises au Royaume-Uni, telles que la plâtrerie, étaient très demandées. Il a ensuite obtenu un emploi permanent dans une entreprise de construction et a maintenant fondé une famille.

Les femmes expulsées contribuent également au développement de leur société. Certaines ont transformé l'industrie de la beauté en Somalie en introduisant de nouvelles techniques, telles que différentes coiffures et le maquillage de mariage.

Comme les salons de beauté appartiennent généralement à des femmes et que leur personnel est exclusivement féminin, les personnes expulsées traumatisées se sentent en sécurité lorsqu'elles travaillent dans ce type d'environnement. D'autres rapatriés décorent les lieux de mariage dans des styles qu'ils ont vus et appris lorsqu'ils vivaient à l'étranger.

Bien entendu, de nombreuses personnes expulsées luttent pour survivre, en particulier celles qui n'ont pas de famille ou d'autres personnes en Somalie pour les aider à s'établir. Ceux qui ont été renvoyés de force pour des délits criminels, en particulier des délits liés à la drogue, sont mis à l'écart par certains membres de leur communauté.

Les personnes renvoyées disent qu'il n'est jamais facile d'être expulsé vers la Somalie et que la vie est presque toujours difficile à l'arrivée. Mais certaines personnes courageuses et entreprenantes apportent de nouvelles compétences dans leur pays d'origine, enseignent à d'autres et créent des emplois.

