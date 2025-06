L'aide alimentaire aux centaines de milliers de réfugiés soudanais au Tchad, dont certains sont au bord de la famine, sera suspendue le mois prochain en l'absence de financement supplémentaire, a déclaré mardi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Depuis que le conflit a éclaté au Soudan il y a près d'un an, plus d'un demi-million de réfugiés soudanais ont fui vers le Tchad en traversant la longue frontière désertique et le pays est désormais l'un des principaux foyers de réfugiés en Afrique, avec plus d'un million au total.

Mais le PAM affirme qu'il a du mal à les nourrir tous et que beaucoup d'entre eux sautent déjà des repas. Près de la moitié des enfants réfugiés soudanais de moins de cinq ans souffrent d'anémie sévère.

"Nous avons déjà réduit nos opérations dans des proportions qui auraient été impensables il y a seulement quelques années, laissant des personnes affamées au bord de la famine", a déclaré Pierre Honnorat, représentant du PAM et directeur de pays au Tchad. "Nous avons besoin des donateurs pour éviter que la situation ne devienne une véritable catastrophe".

Une voie d'approvisionnement du Tchad vers le Darfour, au Soudan, où la faim s'aggrave, est également menacée en raison de la pénurie de fonds, a indiqué le PAM.

Avec plus de ressources, le PAM serait en mesure de positionner des stocks de nourriture avant la saison des pluies, lorsque certaines populations réfugiées au Tchad sont coupées des approvisionnements par des rivières boueuses. L'agence lance un appel urgent pour 242 millions de dollars afin d'assurer un soutien continu pour les six prochains mois.

