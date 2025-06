Un footballeur palestinien a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mardi la Fédération palestinienne de football.

Mohammed Barakat a perdu la vie lors d'un raid qui le visait dans la ville de Khan Younis lundi, le premier jour du mois de jeûne musulman du Ramadan, a indiqué l'association dans un communiqué.

Surnommé la "légende de Khan Younis", Barakat, premier centenaire de Gaza et l'un de ses meilleurs buteurs, a représenté l'équipe nationale palestinienne à plusieurs reprises.

Cet attaquant de 39 ans a joué dans plusieurs clubs de football, dont le Khan Younis Youth Club, dont il était le capitaine. Il a également joué en Cisjordanie occupée et en Jordanie, notamment dans le club Al-Wehdat, ainsi que dans le club saoudien Al-Shoala.

Sa mort porte à 158, dont 91 footballeurs, le nombre de sportifs palestiniens tués dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza depuis octobre dernier.

Selon les chiffres palestiniens, au moins 22 installations sportives ont été détruites et cinq sportifs ont été arrêtés lors d'attaques et de raids israéliens depuis le 7 octobre 2023.

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur la bande de Gaza depuis l'attaque transfrontalière du 7 octobre menée par le groupe palestinien Hamas, qui a fait près de 1 200 morts.

Depuis, près de 31 200 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et 72 900 autres ont été blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus paralysant de la plupart des denrées alimentaires, de l'eau potable et des médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, d'après les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

