Des dizaines de maisons du quartier Panzi ( Sud-kivu dans l'est de la RDC) sont inondées par les eaux de la rivière Ruzizi depuis la nuit de lundi 11 mars à la suite du glissement de terre survenu sur l’autre rive du côté rwandais, ont rapporté des médias locaux.

La colline de Nyiratengo à Nyamagane au Rwanda s'est affaissée faisant des éboulements de terres qui se sont déversées dans la rivière Ruzizi au niveau de Buhozi dans le territoire de Kabare en RDC, indique la radio de l'ONU en RDC, Radio Okapi.

La rivière a ainsi débordé de son lit et l’eau s’est déversée dans le quartier Panzi, rapporte un témoin sur place, cité par le même média.

« C’est un phénomène bien connu parce qu’il s’agit d’un glissement de terrain qui avait été identifié depuis les années 1950, c’est l’un des glissements de terrain qui est plus actif. Donc on est sur un énorme glissement de terrain d’environ 80 hectares vers la rivière Ruzizi », explique Jean Claude Maki, environnementaliste et chercheur au Centre de recherche en sciences naturelles (CRSN) de Lwiro, cité par le même média.

