Le président tunisien Kaïs Saïed a limogé le ministre des Transports, Rabie Majidi, et de la ministre de la Culture, Hayet Guettat, sans mentionner les raisons justifiant cette décision.

La présidence tunisienne a indiqué dans un communiqué que Saïed avait décidé de mettre fin aux fonctions de Rabie Majidi, ministre des Transports, et de nommer Sarra Zaâfrani Zanzri, ministre de l'Équipement et du Logement, à la tête du ministère des Transports à titre temporaire.

Il a également décidé de mettre fin aux fonctions de la ministre tunisienne de la Culture, et de charger Moncef Boukthir, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de diriger le ministère de la Culture à titre temporaire, selon la même source, sans mentionner les raisons de cette décision.

Le 24 janvier dernier, le président tunisien a nommé 3 ministres et 3 ministres adjoints, à la tête des ministères dont les ministres avaient été limogés l'année dernière.

Le président tunisien a ensuite nommé Feryel Ouerghi à la tête du ministère de l'Économie, Fatma Thabet Chiboub au poste de ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et Lotfi Diab au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le 23 février 2023, Saïed avait limogé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et à la date du 5 mai de la même année, il a mis fin aux fonctions de ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Neila Nouira Gongi, sans fournir de raisons aussi.

Le 17 octobre 2023, le président tunisien a également limogé le ministre de l'Économie et du Plan, Samir Saïed, et ce, après avoir annoncé début août le limogeage de la Première ministre Najla Bouden, et la nomination d'Ahmed Hachani, à la tête du gouvernement tunisien.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp