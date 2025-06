Tchad: le gouvernement annonce la gratuité d’eau et d’électricité

À partir du 1er mars 2024, les citoyens tchadiens ne seront plus tenus de payer les factures d’eau et d’électricité pour des consommations ne dépassant pas les seuils sociaux mensuels de 300 kWh pour l’électricité et 15 mètres cubes pour l’eau.