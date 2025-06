Au début du mois, des gangs haïtiens ont uni leurs forces pour attaquer les deux prisons centrales de la région, libérant plus de 4 500 détenus, pillant des magasins et des hôpitaux, et incendiant des voitures, des postes de police et quelques maisons sur leur passage. L'aéroport international a également été attaqué. Les forces de police haïtiennes, impuissantes, n'ont pas réussi à vaincre les criminels.

En conséquence, des dizaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays. Les gangsters, enhardis, se croient désormais tout permis. L'état d'urgence a été déclaré pour trois jours, puis prolongé à un mois par ce qui reste du gouvernement, mais il n'y a eu aucune autre forme de communication. Le centre-ville de Port-au-Prince est devenu un véritable champ de bataille ces derniers jours.

Les prix ont augmenté et certains produits sont déjà rares. Mais les vendeurs de légumes, de fruits et d'autres produits locaux continuent leurs activités dans une certaine, comme si des voyous n'avaient pas tenté d'incendier le ministère de l'Intérieur et d'attaquer le Palais national. Pourtant, le risque d'un effondrement total de l'État est réel.

Le Premier ministre Ariel Henry est lui-même absent depuis son voyage au Kenya pour signer un protocole d'accord controversé prévoyant l'envoi de 1 000 policiers en Haïti afin d'aider à lutter contre la violence des gangs.

Ariel Henry a demandé aux Nations unies l'envoi de cette force il y a 18 mois, cette même organisation qui n'a pas réussi à stabiliser Haïti malgré de multiples missions de paix. M. Henry a agi sans l'approbation de la société civile haïtienne ni une large consultation. Ce faisant, il a admis avoir échoué à rétablir la sécurité, mais a assuré qu'il resterait au pouvoir car les troupes l'aideraient à obtenir un consensus lors des élections.

Suite à un revers diplomatique infligé par la République dominicaine, Henry se retrouve bloqué à Porto Rico sous la protection du FBI car l'aéroport international de Port-au-Prince est inopérant depuis la tentative infructueuse de gangs armés de s'en emparer.

Depuis, le Premier ministre est devenu persona non grata dans la République dominicaine voisine. Il semble que l'armée haïtienne ait pu occuper des positions, soutenir la police et arrêter l'attaque. Cette même armée que le Premier ministre n'a pas réussi à mobiliser pour lutter contre les gangs il y a 18 mois.

La récente descente aux enfers d'Haïti ne vient pas du néant. Elle est le résultat de plusieurs facteurs historiques, politiques et sociaux interdépendants, couplés à des politiques publiques contre les citoyens et des politiques étrangères préjudiciables au développement du pays. A tous les niveaux, on retrouve des acteurs haïtiens, américains, européens, moyen-orientaux et des institutions financières internationales qui ont contribué à accélérer cette descente aux enfers.

En particulier, deux acteurs incontournables ont marqué au fer rouge l'avenir de ce pays. Le premier est la France qui, malgré son investissement dans l'éducation en Haïti, a osé exiger des réparations après l'indépendance, siphonnant l'équivalent de milliards de dollars de 1825 à 1889.

Une dette que les Etats-Unis rachèteront lors de leur occupation de 1915 à 1934. Tout d'abord, Haïti a dû emprunter de l'argent à la France à des taux d'intérêt usuriers pour payer la première tranche de sa rançon.

Lorsque les États-Unis ont débarqué, ils ont racheté ce qui restait des dettes d'Haïti, qui n'était donc plus redevable à la France, mais aux créanciers américains. Il en résulte une double dette, d'abord pour le paiement de la rançon, puis pour le paiement des intérêts aux Français et aux Américains.

Ces malheurs financiers ne sont pas des histoires inventées pour permettre aux habitants de se dédouaner de toute responsabilité dans la déliquescence des mouvements politiques haïtiens. La désorganisation politique du pays est plutôt une conséquence de la pauvreté accélérée qu'il connaît depuis le début du remboursement de la dette. Le manque de moyens financiers d'Haïti a rendu les dirigeants incapables de penser le développement du pays.

Pendant la période du double paiement de la rançon, Haïti a peu investi dans sa population. Lorsque cela se produit, on voit apparaitre des individus qui sont prêts à tout pour survivre, qui résistent en se déconnectant de l'Etat, ou qui deviennent des individus influençables et exploitables au détriment de l'avenir de leur propre pays.

Ainsi, nous avons des jeunes dans les bidonvilles qui sont armés depuis l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au pouvoir dans les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, dans l'espoir de se protéger ou d'avoir un pouvoir économique.

Nous avons également des agriculteurs qui résistent à la vente de leurs petites propriétés à de grandes entreprises, en s'accrochant à leurs droits de posséder ces terres, tels qu'ils ont été consacrés lors de l'indépendance. Mais pour continuer à résister, ils doivent avoir accès à un réseau de santé, à une école, à l'électricité, à des connaissances techniques et à la technologie pour innover dans leurs pratiques agricoles.

Pourtant, ce sont les agriculteurs qui ont été les plus lourdement taxés pour contribuer au paiement de la double dette. Cette extorsion pèse encore sur Haïti.

Il y a vingt ans, quand la France n'a pas assez investi dans ses banlieues et ses périphéries, et surtout dans les habitants de ces lieux, elle a connu des résultats violents qu'elle n'a pas aimés. Le monde a vu en France une réalité qu'il ignorait : le manque d'investissement dans les personnes, d'où qu'elles viennent, produit de la violence.

De même, lorsque Haïti a été privé d'investissements pour son peuple dans l'éducation, la santé, l'économie et l'assainissement, le pays a créé des individus enclins à tout. Après avoir arraché son indépendance à la France en 1804, les Haïtiens étaient sur la voie de la construction d'une nation.

Pourtant, le paiement de rançons et les embargos des puissances de l'époque vont asphyxier le pays. Car cette indépendance est contraire au statu quo colonial, raciste, discriminatoire et esclavagiste.

Les Etats-Unis, alliés de la France et pour leur propre configuration économique, ne reconnaissent pas dans un premier temps l'indépendance d'Haïti. Ce n'est qu'avec la guerre de Sécession que l'ancien président américain Abraham Lincoln reconnaîtra Haïti en juin 1862, deux ans avant l'abolition officielle de l'esclavage aux États-Unis.

Comme le dit le vieil adage haïtien, "Haïti doit à la France, la France doit à Haïti". Ce dicton ancre dans l'imaginaire haïtien le paiement de la rançon de l'indépendance et une reconnaissance d'une dette en retour. La France devra un jour le reconnaître et réparer ses torts.

On ne peut pas prendre des faits historiques et les isoler comme s'ils n'avaient aucune incidence sur le cours de l'histoire et le destin des peuples. L'Europe aurait connu un autre destin si les nations alliées n'avaient pas débarqué en Normandie. Si le plan Marshall n'avait pas été créé, la reconstruction de l'Europe après la guerre aurait pris plus de temps.

Les Américains ont débarqué en Haïti en 1915 avec des soldats ségrégationnistes du Sud, pour une occupation de 19 ans. Pendant cette période, les méfaits se poursuivent : pillage de l'or d'Haïti, travail forcé des paysans, expropriations en faveur des compagnies américaines, renforcement des préjugés de couleur et des inégalités (tous les présidents haïtiens pendant l'occupation étaient métis), début d'emprise sur les systèmes sécuritaires, politiques et financiers d'Haïti.

Cette politique de contrôle et d'influence ne s'est pas démentie : soit les Etats-Unis ferment les yeux en fonction des partis au pouvoir, comme pendant la dictature de François Duvalier de 1957 à 1986, soit ils interviennent directement pour soutenir les dirigeants en fonction de leurs propres intérêts.

Par exemple, lorsque le président Jean Bertrand Aristide a été ramené d'exil aux Etats-Unis en 1994 sous escorte américaine, son administration a réduit les droits de douane sur plusieurs produits, favorisant ainsi les importations massives en provenance des Etats-Unis au détriment de la production locale haïtienne.

Les industriels haïtiens n'ont pas pu rivaliser avec des produits dont le coût d'importation était nettement inférieur à leur production locale. De même, le trafic d'influence américain a persisté par crainte que des non-alliés (c'est-à-dire des communistes ou des gauchistes) ne prennent la direction des affaires.

Cette persistance à installer des individus en qui la société finit par perdre confiance crée une situation d'instabilité permanente.

C'est ce que nous vivons depuis deux ans avec le gouvernement actuel que les Américains et leurs alliés de la communauté internationale voulaient maintenir à tout prix, malgré l'incapacité d'Henry à rétablir la paix et à stabiliser le pays.

Avant même Ariel Henry, l'avènement du régime destructeur des institutions haïtiennes a commencé par l'ingérence dans les élections de 2011, diverses influences poussant un candidat du Parti haïtien des têtes chauves (PHTK) à la tête du pays, quitte à modifier les résultats des élections.

Le directeur général du Conseil qui a organisé les élections a même admis cette ingérence dans une interview accordée à un média de Port-au-Prince. Jovenel Moise est l'héritage de ce parti. Ariel Henry est l'héritage de Jovenel et donc du même parti.

Depuis l'arrivée du PHTK, le déclin a commencé, avec le renforcement des réseaux d'importation d'armes en provenance des Etats-Unis pour alimenter les gangs, plus de corruption entre le secteur privé et le secteur public sous prétexte qu'Haïti est ouvert aux affaires, et plus de démantèlement des institutions souveraines.

Ariel Henry : chronique d'une chute

En faisant la sourde oreille face à la société civile, les Etats-Unis se sont encore tirés une balle dans le pied. Tant que les responsables américains ne présenteront pas d'excuses officielles, leurs alliés en Haïti n'oublieront jamais que la "descente dans le chaos" du pays a commencé avec l'implication des États-Unis dans les élections passées.

Les événements récents indiquent que nous devons changer de politique étrangère en ce qui concerne l'aide à Haïti. Sinon, ce pays des Caraïbes connaîtra un cycle d'instabilité sans fin.

Comme tous les pays, le droit à l'autodétermination des peuples réaffirmé après la Seconde Guerre mondiale dans la Charte des Nations unies de 1945 passe par la protection de ses habitants, la protection de son présent et la préparation de son avenir. Certes, les Haïtiens croient en la démocratie, selon une étude à paraître sur laquelle j'ai travaillé à Policité. Mais ils ne font pas confiance à la version de la démocratie appliquée à Haïti.

Il ne fait aucun doute qu'Haïti, qui n'est qu'à 90 minutes de vol des États-Unis, sera toujours un allié proche, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Le pays doit pouvoir développer sa propre industrie, promouvoir sa production locale et devenir moins dépendant des importations et des aides étrangères.

La situation actuelle en matière de sécurité nécessite une assistance, car nous ne disposons pas des effectifs et des tactiques nécessaires pour lutter contre la guerre des gangs. Cependant, la situation politique doit rester libre de toute intervention étrangère.

Les Haïtiens eux-mêmes ne sont pas innocents dans cette situation chaotique. Au-delà des rapports de force historiques et de l'intervention militaire américaine, il y a l'absence de la classe politique haïtienne. Sans vision, ni sens historique, ils sont influençables et exploitables à volonté, donc corruptibles et prêts à tout pour accéder au pouvoir et rester aux commandes. La situation actuelle en matière de sécurité nécessite une assistance, car nous ne disposons pas des effectifs et des tactiques nécessaires pour lutter contre la guerre des gangs. Cependant, la situation politique devrait rester libre de toute intervention étrangère.

Cependant, l'un n'allant pas sans l'autre, une nouvelle classe politique est nécessaire en Haïti, de même que de nouveaux idéaux démocratiques et de nouvelles bases pour les relations d'Haïti avec ses amis sont nécessaires pour éviter de répéter les erreurs du passé.

Contrairement à la croyance populaire, des millions d'Haïtiens aiment encore leur pays et veulent faire ce qu'il faut pour le remettre sur la bonne voie. N'oublions pas qu'Haïti est l'héritage de la première leçon d'humanité du monde : la fin de la servitude de l'homme et de la femme par l'homme.

L'auteur, Yvens Rumbold, est le directeur de la communication du groupe de réflexion local Policité en Haïti. Yvens a étudié la communication aux États-Unis et a également suivi des formations de courte durée en politique culturelle en France, en politique publique et en leadership aux États-Unis, et en entrepreneuriat en Autriche et au Qatar.

