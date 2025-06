Par Charles Mgbolu

Au cours des 10 prochaines années, 2 000 rhinocéros blancs du sud seront réintroduits dans la nature par le groupe de conservation des animaux African Parks en partenariat avec le gouvernement sud-africain, ce qui en fera l'un des plus grands efforts de ré-ensauvagement à l'échelle du continent, toutes espèces confondues, ces dernières années.

Africa Parks indique que le programme de reproduction sera progressivement supprimé et que le projet prendra fin une fois que tous les rhinocéros seront relâchés dans la nature.

Ce sera un processus délicat, dans lequel les défenseurs de l'environnement travailleront avec diligence pour s'assurer qu'aucune erreur ne soit commise dans le processus de ré-ensauvagement, alors que le rhinocéros blanc du sud vient tout juste de se remettre du bord de l'extinction.

L’espèce de rhinocéros blanc est soumise à une pression extrême, notamment en Afrique du Sud, à cause du braconnage.

African Parks n’a pas l’intention d’être propriétaire d’un établissement d’élevage de rhinocéros en captivité comptant 2 000 rhinocéros.

"Cependant, nous reconnaissons pleinement l'impératif moral de trouver une solution pour ces animaux afin qu'ils puissent à nouveau jouer leur rôle essentiel dans des écosystèmes pleinement fonctionnels", a déclaré Peter Fearnhead, PDG d'African Parks, dans un communiqué.

« L’ampleur de cette entreprise est tout simplement énorme, et donc intimidante. Cependant, il s’agit également de l’une des opportunités de conservation les plus passionnantes et les plus stratégiques à l’échelle mondiale », a ajouté Fearnhead.

Passionnant est le mot clé ici, car ré-ensauvager un rhinocéros blanc peut être un exercice fascinant.

Your Perfect Africa, un groupe de touristes en faveur de la conservation de la faune sauvage en Afrique du Sud, partage un scénario captivant du processus.

Après un briefing complet sur la sécurité sur les choses à faire et à ne pas faire, une équipe composée de vétérinaires, de biologistes, d'écologistes et de manutentionnaires est emmenée dans une zone où un groupe de rhinocéros (appelé crash) a été repéré, généralement depuis les airs.

Grâce à l'hélicoptère et à l'habileté du pilote, les rhinocéros sélectionnés pour le ré-ensauvagement sont séparés des autres puis projetés dans l'arrière-train.

Une fois que la fléchette a atteint sa cible, le rhinocéros continue de courir pendant environ 6 à 8 minutes avant de s'arrêter pour se coucher. Puis une équipe au sol s’approche.

A partir de ce moment, tout le monde doit travailler vite.

Un bandeau est enroulé autour des yeux du rhinocéros et des chaussettes sont placées dans ses oreilles pour éviter toute détresse avant de collecter des données, telles que l'ADN et d'autres marquages biologiques, pour faciliter l'identification, car les rhinocéros seront surveillés dans la nature pour évaluer le succès de l'opération.

Procédure de ré-ensauvagement

Enfin, un dispositif de suivi est installé avant son transport vers son point de sortie.

Les rhinocéros blancs du sud sont l'une des deux sous-espèces restantes de rhinocéros blancs ; l'autre est le rhinocéros blanc du Nord, dont il ne reste que deux femelles captives, ce qui le rend fonctionnellement éteint, selon Africa Parks.

Africa Parks affirme que chaque rhinocéros sera renvoyé dans des zones protégées à travers l’Afrique pour contribuer aux écosystèmes sauvages en assurant le cycle des nutriments, en stockant le carbone et en augmentant les revenus touristiques pour la population locale.

