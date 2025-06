Le siège d'un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio par des terroristes d'Al Shabab a pris fin vendredi après plus de 13 heures, a indiqué à l'AFP un officier de police.

"Tous les terroristes armés ont été tués et la situation est revenue à la normale. Les forces de sécurité procèdent à une enquête approfondie", a déclaré vendredi Abdirahim Yusuf, officier de police.

L'assaut, revendiqué par Al-Shabaab, a commencé vers 21h45 (18h45 GMT) jeudi lorsque des hommes armés ont pris d'assaut l'hôtel SYL sous une pluie de balles.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat à l'hôtel, mais des témoins ont décrit les assaillants tirant à l'aveugle.

Une insurrection meurtrière

Al-Shabaab a mené une insurrection contre le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale pendant plus de 16 ans et a souvent pris pour cible les hôtels, qui accueillent généralement de hauts fonctionnaires somaliens et étrangers.

Bien que le groupe ait été chassé de la capitale par une force de l'Union africaine, il reste très présent dans les zones rurales de la Somalie et mène régulièrement des attaques contre des cibles politiques et civiles, y compris à Mogadiscio.

Le gouvernement central a lancé une grande offensive contre Al-Shabaab en août 2022, en joignant ses forces à celles des milices claniques locales.

Mais l'offensive a subi des revers malgré les premières avancées.

