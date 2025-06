Par MazhunIdris

Une galerie privée de l'État de Kano, dans le nord du Nigeria, a présenté une exposition d'œuvres d'art en bois délicatement sculptées, d'œuvres en fer et de moulages en bronze enchanteurs qui ont laissé une forte impression sur les visiteurs.

L'exposition de sculptures, qui a eu lieu début mars, était la deuxième organisée par Kabara Kreative en collaboration avec la Society of Nigerian Artists, Hausa Art Studio, Bakale Arts & Crafts, Herwa Heart of Art, FLINT et Poetic Echoes.

Les œuvres d'une douzaine d'artistes ont été exposées et de nombreux mécènes, amateurs d'art et artistes qualifiés de l'ancienne ville de Kano ont assisté à l'exposition.

Les œuvres présentées comprennent "Le village" de Fatima Zakari, "Le couple" et "Le nid" de Habibu Rabiu, "Delilah", "Esthétique", "Portrait biomorphique" et "La ville (Ethiopie) de mes rêves" de Simone Ngadda.

Maryam Batool, commissaire de l'exposition, a déclaré à TRT Afrika que l'exposition visait à célébrer la créativité et l'engagement culturel de la communauté de Kano.

"Notre mission est de fournir une plateforme aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer, dialoguer avec le public et inspirer les autres par leurs efforts créatifs", a déclaré Mme Batool.

Les artistes de l'artisanat comprennent des peintres, des sculpteurs, des sculpteurs et des tisserands, tandis que les supports de travail comprennent la céramique, la peinture, la broderie, le bois, le métal et les techniques mixtes.

"La beauté et le savoir-faire sont présents dans chacune des œuvres exposées", a déclaré à TRT Afrika Imam Khalid, stagiaire en création à l'occasion de cet événement.

"L'histoire, la culture, la douleur et l'amour ne peuvent être documentés uniquement par des mots et des livres. C'est là que la gravure et la sculpture prennent tout leur sens", a ajouté l'imam.

Kabara Kreative, qui est un projet de l'initiative de développement communautaire de Kabara, a été créé en tant qu'association à but non lucratif en 2016.

Le conservateur Batool a déclaré que l'initiative artistique visait à renforcer la collaboration entre les organisations culturelles.

"Nous soutenons la renaissance des arts et des moyens de subsistance culturels, mais nous voulons aussi inventer l'exposition sociale aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux mathématiques et à la conception", a déclaré M. Batool.

L'un des moyens d'y parvenir est de donner aux jeunes talents du Nord une plateforme pour exprimer leur créativité et créer des débouchés commerciaux dans un environnement sûr.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp