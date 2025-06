Les décès se sont produits entre janvier et février près de la ville centrale de Camacupa, selon Luzia Filemone, conseillère municipale. S'adressant à la radio nationale, elle a accusé les guérisseurs traditionnels d'avoir administré la mixture mortelle. "Plus de 50 victimes ont été forcées de boire ce mystérieux liquide qui, selon les guérisseurs traditionnels, prouve si une personne pratique ou non la sorcellerie", a déclaré Luzia Filemone.

La croyance en la sorcellerie est encore courante dans certaines communautés rurales, malgré la forte opposition de l'Église dans cette ancienne colonie portugaise majoritairement catholique.

Les décès ont été confirmés par la police, qui a déclaré que 50 personnes avaient été tuées.

"Il s'agit d'une pratique très répandue qui consiste à faire boire aux gens le poison supposé en raison de la croyance en la sorcellerie", a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Antonio Hossi, à la chaîne de télévision, avertissant que les cas étaient en augmentation.

L'Angola n'a pas de lois contre la sorcellerie, ce qui laisse aux communautés le soin de traiter le problème comme elles l'entendent.

Les allégations de sorcellerie sont souvent réglées par les guérisseurs traditionnels, ou "marabouts", qui font ingérer à l'accusé une boisson toxique à base de plantes appelée "Mbulungo".