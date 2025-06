Le Real Madrid et Manchester City s'affronteront lors d'un quart de finale de la Ligue des champions entre les deux derniers vainqueurs et les deux seules équipes à avoir remporté les huit matches de la compétition cette saison.

Madrid accueillera le match aller le 9 ou le 10 avril et le retour aura lieu la semaine suivante à Manchester.

Le chemin de Kylian Mbappé vers son premier titre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, lors de sa dernière saison, passera par Barcelone.

Le PSG accueille le match aller.

Arsenal a été tiré au sort pour jouer le match aller à domicile contre le Bayern Munich, dont l'attaquant vedette Harry Kane retournera dans le nord de Londres après avoir quitté le grand rival des Gunners, Tottenham, à l'intersaison.

Dans l'autre match, l'Atlético de Madrid sera opposé au Borussia Dortmund.

L'UEFA a également procédé au tirage au sort des demi-finales, ce qui a permis à Mbappé et au PSG de ne pas rencontrer le Real Madrid - l'équipe qu'il devrait rejoindre cet été - avant la finale.

Ce tirage au sort a sans doute placé les quatre équipes les plus fortes dans la même moitié de tableau.

Le vainqueur entre le Real Madrid et Man City se déplacera au match aller contre Arsenal ou le Bayern.

L'Atlético ou Dortmund accueillera le match aller contre le PSG ou Barcelone.

Le tirage au sort avait un aspect familier et puissant. Il comprenait cinq champions d'Europe - qui ont remporté ensemble 27 des 68 titres précédents - et trois finalistes battus : Arsenal, l'Atletico et le PSG.

Les demi-finales se déroulent entre le 30 avril et le 8 mai. La finale aura lieu le 1er juin au stade de Wembley à Londres.

