La guerre d'Israël contre la bande de Gaza assiégée a fait au moins 31 341 morts et 73 134 blessés. Son bombardement sans relâche en est maintenant à son cinquième mois.

Selon les artistes qui les ont réalisées, ces fresques symbolisent la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne du territoire palestinien.

La culture de l'art de la rue est dynamique et diversifiée dans la capitale kenyane, avec un large éventail de peintures murales et de graffitis colorés qui parsèment les murs des bâtiments, des ponts et des quartiers de la ville.

Les artistes s'expriment sur des questions sociales et politiques qui les touchent localement ou à l'échelle mondiale par le biais de graffitis et de peintures murales, entre autres formes d'art de la rue.

