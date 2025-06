Par Firmain Eric Mbadinga

Un peu d'eau et de la terre, voici les deux éléments qui, mis l'un sur l'autre, forment une zone humide.

Et selon l'ONG Wetland International, les mangroves, les tourbières et les marais, les rivières et les lacs, les deltas, tout comme les plaines inondables et les forêts inondées, ou encore les rizières, et les récifs coralliens sont comptés parmi les zones humides.En Afrique, les zones humides recouvrent au moins 131 millions d’hectares.

Et à en croire les scientifiques comme le Dr Estelle Landrique Brun, tous ces éléments de la nature constituent un ensemble appelé écosystème humide qui participe de diverses manières à l'épanouissement psychologique et matériel de l'homme.

L'ÉPANOUISSEMENT

Des éléments de la nature qui peuvent être considérés comme de simples amas de terres humides sont des régulateurs, voire des réparateurs de la santé de l'esprit. Cette affirmation est soutenue par ceux qui ont fait des mangroves, des tourbières et des marais, des rivières et des lacs, leurs principaux objets d'étude.

Sur ce point précis, le Dr Estelle Landrique Brun invite à ne pas avoir une lecture qui se limite à la surface.

'' Les zones humides regorgent d'assez de potentialités. Au nombre de ces potentialités, on peut citer les fonctions et services écosystémiques que ces zones ne cessent de fournir à l'homme, à l'animal et aux végétaux.

Si nous prenons la fonction écologique et touristique, ce sont des endroits où il fait bon vivre. On peut se reposer, se récréer, y faire des balades. Ce sont des milieux exceptionnels par excellence, rendant de nombreux services et contribuant de façon parfois insoupçonnée à notre bien-être.'' déclare la spécialiste en géosciences de l’environnement et aménagement de l’espace et experte en gestion des zones humides à TRT Afrika.

Comme autre argument avancé pour démontrer le rôle de réparateur psychologique des zones humides sur l'homme, le Dr rappelle que le thème de l’édition 2024 de la journée qui a été consacrée aux zones humides, le 2 février, était '' Les zones humides, sources de bien-être humain ''.

En terme matériel, ce thème peut se vérifier si l'on considère qu'avec la mangrove par exemple, l'homme dispose de ressources telles que les lianes de mangroves qui servent dans certains milieux de bois de chauffage, de matériaux de construction ou de décoration.

LE MATÉRIEL

En terme alimentaire, la mangrove est un réservoir de ressources halieutiques telles que les huîtres, les algues et même de poissons ou encore les crabes et de crevettes, des éléments très appréciés de l'homme pour leurs saveurs et leur richesse en protéines.

La mangrove qui fait partie des zones humides est définie par la World Wide Fund For Nature (WWF) comme étant ''un ensemble de végétation se développant dans la zone entre marées et régions littorales. Cette végétation est composée principalement de palétuviers : des arbres et arbustes capables de s’adapter à une vie en eau saumâtre (mélange d’eau douce et d’eau de mer), peu profonde.''

Sur le plan environnemental, qu'elles soient continentales, artificielles, marines ou côtières, les zones humides dans leur ensemble sont des remparts contre les catastrophes naturelles.

En cas de forte pluie et d'inondation, par exemple, les tourbières absorbent le trop-plein d'eau pour le libérer de façon graduelle au fil du temps.Afin de protéger les côtes des catastrophes climatiques, les mangroves absorbent et dispersent les ondes de ces déchaînements climatiques aux conséquences très souvent dramatiques pour l'homme, notamment en zones côtières.

Selon l'ONG Wetland International, '' une mangrove peut réduire jusqu’à 90% la force destructrice d’un tsunami''.

Pour les experts comme le Dr Estelle Landrique Brun, c'est en prenant conscience du rôle de ces écosystèmes humides sur la vie des hommes et sur leur environnement que des actions concertées pour leur protection devraient être initiées.

'' Dans une zone humide, aucun élément n’est à négliger. Cela voudra dire que chaque élément de la zone humide revêt une importance capitale et toute particulière, car cela forme un ' ensemble ' ou ' système intégré ' et lorsqu’un maillon de la zone humide est perturbé, tout le système est en déséquilibre. Raison pour laquelle on dit qu’il n’y a pas de frontières entre les écosystèmes. Par conséquent, l’environnement est une transversalité. '', insiste le Dr Estelle Landrique Brun.

Au Bénin comme dans beaucoup d'autres pays africains, les besoins en espaces habitables, les besoins en ressources telles le bois, le pétrole ou même en coraux menacent l'équilibre des zones humides qui forment avec les différentes espèces de vies qu'elles abritent un écosystème naturel ;l'écosystème humide.

'' La situation est d’autant plus inquiétante pour l’Afrique en général et au Bénin en particulier. Tout reste à croire que les textes sont votés, mais leur mise en application est le véritable problème.'' s'attriste le Dr Brun.

Le journaliste béninois Jean-Baptiste Hontonnou a quant à lui mené une enquête qui a dans ses conclusions souligné que de nombreuses zones humides de son pays sont détruites ou dégradées du fait de l'homme. '' Au Bénin, c’est un secret de polichinelle. Le constat est amer. Elles sont fortement menacées par le développement urbain'' écrit-il.

Et lorsque le Dr Brun parle de textes existants qui devraient être appliqués, la spécialiste fait notamment allusion à la Convention de Ramsar. L'accord, ratifié par plusieurs pays le 2 février 1971 en Iran et entré en vigueur en 1975, impose que les États signataires conservent les zones humides dans leurs pays et en assure la gestion des ressources.

Le Bénin qui compte au moins 2.587 342 hectares de zones humides et qui a ratifié la convention de Ramsar en 2000, est donc tenu de s'assurer la préservation de son écosystème humide.

Si la tâche reste encore grande et la situation inquiétante par endroit, la spécialiste en géosciences de l’environnement note néanmoins quelques efforts fournis par les autorités dans le but de renforcer les mesures de protection et des gestions des écosystèmes humides.

''D’énormes réformes et actions phares ont été entreprises en faveur des zones humides, encore appelées 'écosystèmes fragiles '. Nous en voulons pour preuve, la création des Aires marines protégées dont la création remonte au 05 janvier 2022. Il y a aussi l’interdiction des pratiques dites ' Acadjas ' sur tous les plans et cours d’eau du Bénin, l’aménagement des berges lagunaires (Cotonou et Porto-Novo), ou encore le projet 'Asphaltage' pour contrer le phénomène d’inondation dans certaines villes du Bénin comme Cotonou'' explique le Dr. Brun.

À cette liste de mesures, entamée par experte, on peut ajouter le programme de reboisement des essences de cocoteraies autour de certaines plages, le renforcement des épis de Siafato autour de la berge côtière pour lutter contre l’érosion côtière, ou encore le déguerpissement des populations autour de la berge lagunaire de Cotonou dans le but de protéger les zones humides et leurs ressources naturelles.

Lors de la journée mondiale célébrée le 2 février dernier, l'Organisation de Nations Unies a rappelé que seulement 6 % de la surface de la terre est constituée de zones humides. Mais ce taux qui pourrait paraître insignifiant constitue à près de 40 % le cadre de vie et de reproduction de toutes les espèces végétales et animales de la planète.

Résolue à œuvrer pour que les zones humides soient davantage considérées et protégées par les pouvoirs publics, mais surtout par les populations de façon plus large, la communauté scientifique multiplie les plaidoyers à l'attention de tous.

'' Mon seul plaidoyer est qu’il faudra que les dirigeants, les décideurs, les universitaires, les scientifiques, les ONG, la Société civile, les populations, les particuliers unissent leur voix et prennent bras au corps cette question sur la protection des zones humides, car, elles seules contiennent 30 % du puits de carbone ; soit deux fois plus que les forêts du monde entier. Par conséquent, la lutte est d’abord collective avant d’être individuelle,'' conclut le Dr. Brun.

En plus d'être un garde-manger pour l'homme, un cadre de vie pour les animaux et un bouclier face aux tempêtes et autres tsunamis pour les côtes, les zones humides, avec en tête les tourbières, sont de capteurs naturels de gaz carbonique, ce qui a pour implication de réduire les gaz à effet de serre. Une donnée qui devrait, comme toutes les autres, être prise en compte dans le traitement consacré aux zones humides.

