L'un des trois adolescents accusés d'avoir déclenché l'incendie d'une maison à Denver qui a tué cinq membres d'une même famille - apparemment pour se venger d'un téléphone portable volé qui avait été retrouvé par erreur dans la maison - a été condamné à 40 ans de prison.

Gavin Seymour, 19 ans, a plaidé coupable en janvier d'un chef d'accusation de meurtre au second degré pour son rôle dans l'incendie du 5 août 2020 qui a tué cinq membres d'une famille sénégalaise.

La juge Karen Brody du tribunal de district de Denver l'a condamné vendredi à la peine maximale qu'il encourait, a rapporté le Denver Post.

"Il s'agit d'une tragédie qui, j'en suis sûre, est incompréhensible pour toutes les personnes concernées", a déclaré Mme Brody. "Il s'agit de la perte de la plus innocente des vies".

Caméras de sécurité

Seymour et deux autres adolescents - Kevin Bui et Dillon Siebert - ont été accusés d'avoir déclenché l'incendie au milieu de la nuit, tuant les membres de la famille : Djibril Diol, 29 ans, Adja Diol, 23 ans, Khadija Diol, 1 an, Hassan Diol, 25 ans, et Hawa Baye, 6 mois. Trois autres personnes ont pu s'échapper en sautant du deuxième étage de la maison.

Siebert, qui avait 14 ans au moment de l'incendie, en avait 17 lorsqu'il a été condamné en février 2023 à trois ans de détention pour mineurs et à sept ans dans le cadre d'un programme de la prison d'État pour jeunes détenus.

Seymour et Bui, accusé d'être le meneur, avaient tous deux 16 ans au moment de l'incendie. L'affaire contre Bui, qui doit répondre de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, est toujours en cours.

L'enquête sur l'incendie s'est prolongée pendant des mois sans qu'aucune piste n'ait été trouvée. La crainte que l'incendie soit un crime de haine a conduit de nombreux immigrés sénégalais à installer des caméras de sécurité à leur domicile, au cas où ils seraient également pris pour cible.

Aucune justice n'a encore été rendue

"Même si vous tuez cinq moutons ou chèvres, vous devriez être condamné à la peine maximale", a déclaré Hanady Diol, une parente, au tribunal vendredi, par l'intermédiaire d'un traducteur au téléphone depuis le Sénégal.

"Cette personne parle de 40 ou 30 ans. Cela signifie qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de jugement sur le fait que les personnes qui sont mortes sont des êtres humains".

Bui a déclaré aux enquêteurs qu'il avait été cambriolé le mois précédent l'incendie alors qu'il essayait d'acheter une arme et qu'il avait tracé son iPhone jusqu'à la maison à l'aide d'une application, selon les dossiers du tribunal.

Les remords de Seymour

Il a admis avoir allumé l'incendie, avant de découvrir le lendemain, grâce à la couverture médiatique, que les victimes n'étaient pas les personnes qui l'avaient volé, selon la police.

Les avocats de Seymour et de Bui ont contesté le mandat de perquisition, mais la Cour suprême du Colorado a confirmé le bien-fondé de la perquisition dans cette affaire. Selon le Denver Post, la prochaine comparution de Bui aura lieu le 21 mars.

Seymour s'est excusé pour son rôle dans l'incendie.

"Si je pouvais revenir en arrière et empêcher tout cela, je le ferais", a-t-il déclaré au tribunal vendredi. "Il ne se passe pas un instant sans que je ne ressente une extrême culpabilité et des remords pour mes actes. Je tiens à dire aux membres de la famille et à la communauté que je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'ai fait".

