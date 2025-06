Des organisations caritatives turques ont mobilisé de l'aide humanitaire pour aider les communautés défavorisées en Ouganda et dans le monde entier pendant le mois sacré musulman.

Le Ramadan, le mois sacré du jeûne en Islam, a commencé, et comme toujours, les organisations caritatives turques ont mobilisé l'aide humanitaire pour aider les communautés défavorisées.

L'ambassadeur de la Turquie en Ouganda, Fatih Ak, a déclaré à Anadolu que la Turquie, avec le soutien du gouvernement ougandais, reste déterminée à soutenir les plus démunis pendant le mois sacré.

Lire aussi

Pourquoi le jeûne du ramadan est bénéfique pour le corps et l'esprit

"Elles (les organisations caritatives turques) font un excellent travail avec l'aide des autorités ougandaises et de leurs contacts locaux. Il est impossible d'expliquer le sentiment que nous éprouvons lorsque nous partageons notre nourriture avec nos frères et sœurs, en particulier pendant le ramadan", a-t-il ajouté. "Nous insistons toujours sur le fait que les organisations caritatives devraient allouer une plus grande partie de leurs ressources à des projets durables et créateurs d'emplois, plutôt qu'à des dons exceptionnels".

Anadolu s'est entretenu avec des organisations caritatives turques qui intensifient leurs efforts et distribuent des produits de première nécessité en Ouganda et dans d'autres pays.

La Türkiye Diyanet Vakfi (TDV) distribue de l'aide dans différents pays, dont l'Ouganda.

"Cette année, nous nous concentrons sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Nous avons distribué des produits pour le Ramadan en Ouganda, des repas pour l'iftar (la rupture du jeûne) et des vêtements pour l'Aïd", a dit Ilyas Bulut, coordinateur de TDV, à Anadolu.

"Nous prévoyons de venir en aide à plus d'un million de personnes dans le besoin dans différentes parties du monde pendant le Ramadan cette année".

Une autre organisation caritative turque de renom, la Fondation pour l'aide humanitaire (IHH), distribue également des articles de secours en Ouganda.

Selon Muhammet Emin Esmer, responsable de l'IHH pour l'Afrique de l'Est et du Sud, la fondation fournissait des produits alimentaires dans différentes régions de l'Ouganda.

L'association Deniz Feneri est une autre organisation turque qui aide les personnes dans le besoin en Ouganda et dans certaines régions d'Afrique.

"Cette année, nous avons des activités de Ramadan dans plus de 25 pays, dont l'Ouganda, où nous distribuerons des repas à autant de personnes que possible", a annoncé à Anadolu Ensar Kucukkaltan, directeur des affaires internationales du groupe.

Pour l'association d'aide et de solidarité Cansuyu, le principal objectif en 2024 est la Palestine et l'Afrique, selon Bilal Degirmenci, coordinateur du groupe.

"Nous souffrons profondément de voir les horreurs indicibles à Gaza, où il y a tant de dévastation, tant d'enfants affamés, mal nourris, blessés ou orphelins jour après jour", a-t-il constaté à propos de la guerre d'Israël contre l'enclave qui a tué près de 32 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 73 400 depuis le 7 octobre.

Avec son assaut meurtrier, Israël, qui est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, a déplacé 85 % de la population du territoire, et son blocus paralysant a laissé des millions de personnes confrontées à la faim et à la famine.

"La grande partie de notre aide pour le Ramadan ira à Gaza, mais nous n'oublions pas ceux qui ont besoin de notre aide en Afrique. Nous avons des actions de Ramadan en Ouganda et dans plusieurs autres pays africains", a confié M. Degirmenci.

Genc Akademisyenler Birligi, une union de jeunes universitaires de diverses universités de la Turquie, participe également aux activités du Ramadan en Ouganda.

Le programme d'iftar du groupe se poursuivra tout au long du mois, selon le président Yunus Kocabiyik à Anadolu.

"Le mois sacré du Ramadan nous rappelle les personnes qui ont besoin de notre compassion. Nous nous efforçons de faire en sorte que chaque enfant du pays soit nourri et instruit".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp