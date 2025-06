Cette annonce a été faite dans un communiqué publié vendredi et relayé par les médias.

L’EU indique que 90% de cette enveloppe sont destinés à soutenir les projets humanitaires en République démocratique du Congo, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l’éducation dans les situations d’urgence et la réduction des risques de catastrophes, précise la radio de l’ONU en RDC, Radio Okapi.

« Nous avons déjà constaté une détérioration significative de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec des effets dévastateurs sur les civils. La violence basée sur le genre et les violations du droit international humanitaire sont particulièrement répandues dans la région. Le financement humanitaire de l'UE contribuera à alléger les souffrances des plus vulnérables », souligne le communiqué.

Cité dans le communiqué, le commissaire de l’union européenne chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, alerte, par ailleurs, sur le risque de détérioration de la situation humanitaire en 2024, étant donné l’intensification du conflit et la persistance des causes profondes de la violence.

L’Union européenne, annonce, en outre, une enveloppe supplémentaire de 6 millions est également allouée à l’aide humanitaire des réfugiés installés dans les pays voisins et ceux qui sont déjà rapatriés au Burundi, précise Radio Okapi.

