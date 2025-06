Les forces aériennes des Émirats arabes unis (EAU) et de l'Égypte ont procédé samedi à un neuvième largage d'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza.

L'opération conjointe a été menée avec deux avions transportant 33 tonnes de nourriture et d'aide médicale, a écrit le Commandement des opérations conjointes du ministère de la Défense des Émirats arabes unis sur X.

Le ministère égyptien de la Défense a annoncé de son côté que l'armée de l'air égyptienne avait "intensifié ses activités de livraison d'aide aérienne" depuis l'aéroport d'Al-Arish vers Gaza, en coordination avec l'armée de l'air des Émirats arabes unis.

Cette opération de largage d'aide humanitaire s'inscrit dans le cadre de l'opération "Birds of Goodness" visant à alléger les souffrances du peuple palestinien.

Depuis le lancement de l'initiative le 29 février, un total de 405 tonnes d'aide humanitaire a été livré à Gaza.

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur la bande de Gaza depuis l'attaque transfrontalière du 7 octobre menée par le groupe de résistance palestinien Hamas, qui a fait 1 163 morts.

Depuis, plus de 31 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et 73 546 blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus réduisant les possibilités d'entrées de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, d'après les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de garantir la fourniture d'une aide humanitaire aux civils de Gaza.

