RDC : les armes parlent à nouveau, 8 Casques bleus blessés à Sake

Les combats ont repris samedi, après un bref moment d'accalmie, entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales et leurs alliés dans la cité de Saké, dans l'est de la RDC, où huit Casques bleus ont été blessés, selon l'ONU.