Les chauffeurs de taxi australiens touchés par l'essor du géant du covoiturage Uber ont obtenu 178 millions de dollars de compensation, ont annoncé lundi leurs avocats après avoir réglé une bataille juridique acharnée.

Plus de 8 000 chauffeurs de taxi et propriétaires de voitures de location se sont regroupés pour lancer une action en justice en 2019, affirmant qu'ils avaient perdu des revenus substantiels lors de l'arrivée d'Uber en Australie en 2012.

L'avocat principal Michael Donelly a déclaré que le règlement de 271,8 millions de dollars australiens (178,3 millions de dollars américains) était le "cinquième règlement de recours collectif le plus élevé de l'histoire juridique australienne".

"Uber s'est battu bec et ongles à chaque étape, chaque jour, pendant les cinq années qu'a duré l'affaire - essayant à chaque fois de refuser aux membres de notre groupe toute forme de recours ou de compensation pour leurs pertes", a déclaré M. Donelly, du cabinet d'avocats Maurice Blackburn.

"Mais sur les marches du tribunal et après des années de refus de faire ce qu'il faut pour ceux que nous disons avoir été lésés, Uber a cédé, et des milliers d'Australiens ordinaires se sont unis pour faire face à un géant mondial."

Les avocats ont allégué qu'Uber avait adopté "une série de comportements choquants" lors de son lancement dans le pays, notamment en utilisant "des voitures sans licence avec des chauffeurs non accrédités".

Nick Andrianakis, chauffeur de taxi, a déclaré aux journalistes qu'il avait été contraint de fermer son entreprise de taxis, qui existait depuis 40 ans, lors du lancement d'Uber.

"J'ai perdu ma passion pour le travail (...) et j'ai perdu mon revenu qui permettait à ma famille de manger à sa faim", a-t-il déclaré.

Uber a déclaré qu'il était "inapproprié" de commenter le montant de l'accord tant qu'il n'avait pas été approuvé par le tribunal.

"Quand Uber a démarré il y a plus de dix ans, la réglementation sur le covoiturage n'existait nulle part dans le monde, et encore moins en Australie.

"Aujourd'hui, c'est différent, et Uber est désormais réglementé dans chaque État et territoire d'Australie, et les gouvernements nous reconnaissent comme un élément important de la palette de transports du pays".

L'entreprise américaine, qui pèse 157 milliards de dollars, a déclaré qu'elle avait apporté des "contributions significatives" aux systèmes de compensation des taxis australiens.

