Les 23e jeux vont connaitre les premières épreuves. Les séries des 100m hommes et dames seront disputées dans la matinée et les demi-finales à partir de 16h30 heure locale.

Selon le programme officiel consulté par TRT Afrika, certains grands noms vont prendre part à cette compétition qui constitue une préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en juin prochain.

Chez les messieurs, il y le Bostwanais Letsile Tebogo qui représente l’un des meilleurs espoirs pour l’Afrique aux JO.

L’année dernière aux mondiaux de Budapest, il est devenu le premier africain à monter sur le podium du 100m avec un temps de 9.88s qui lui a permis de prendre la 2e place derrière l’Américain Noah Lyles. Il avait aussi remporté la médaille de bronze sur 200m.

Les Ghanéens Benjamin Azamati-Kwaku et Joseph Paul Amoah, qui seront devant leur public, vont certainement sortir de ces séries pour atteindre les demi-finales ou même la finale prévue demain mardi. Leur record personnel est de 9.90s et 9.94s.

Le Nigérian Udodi Chudi Onwuzurike fait partie de ceux sont la barre des dix secondes sur le 100m après avoir réalisé un temps de 9.92s à Sacramento le 26 mai 2023.

Quant à son compatriote Emmanuel Ekanem Consider, il n’est pas sous la barre des 10 secondes mais il est actuellement bien en forme pour avoir réussi le meilleur chrono africain sur la distance depuis le début de l’année 2024 avec ses 10.10s.

Sur le tableau féminin, on s’attend à une domination de la délégation nigériane qui compte en son sein les quatre meilleurs temps africains depuis le début de l’année entre 11.19s et 11.50s : Olayinka Olajide, Blessing Ogundiran, Justina Tiana Eyakpobeyan Et Chisom Favour Onyebuchi.

Les Green Eagles tenteront de résister à la pression des Sud-africaines Joviale Mbisha (11.64s) et Phindile Kubheka (11.73s) qui ne sont pas venues faire de faire de la figuration, à trois mois des JO de Paris.

Séries (dames et hommes) : lundi 09h50 -10h20

Demi-finales (dames et hommes): lundi 16h30 – 16h50

Finale (dames et hommes) : mardi 15h10 - 17h20

Pour la finale du 3000m steeple, les Ethiopiens vont certainement s’illustrer avec notamment Milkesa Fikadu Jaressa ou Abrham Sime Tufa qui a réalisé un nouveau record personnel en juillet 2023 lors de l'épreuve de la Ligue de diamant de Monaco, en 8:10.56.

Les Rwandaises Jeanne Gentille Uwizeyimana et Emeline Imanizabayo, auteure d’un temps de 15:37.87 aux jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, espèrent représenter dignement son pays sur la finale du 5000m dames.

Elles auront face à elles, deux Djiboutiennes Habon Ahmed (15:49.95) et Samia Hassan Nour mais aussi et surtout la jeune et prometteuse coureuse de fond éthiopienne Medina Eisa Kumanda. Cette dernière a parcouru la distance en 14:16.54 à la Diamond Ligue de Londres en Juillet 2023.

