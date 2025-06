Par Ibrahim Alegoz

Le ministre turc de la défense nationale, Yasar Guler, et son homologue somalien se sont rencontrés récemment à Ankara pour signer l'accord-cadre sur la défense et la coopération économique.

Le 21 février, le cabinet somalien a rapidement approuvé l'accord, qui facilite la mise en place d'une force navale commune, la Turquie s'engageant à protéger les eaux somaliennes pendant une décennie et à contribuer à l'exploitation des ressources maritimes de la nation africaine.

L'accord offre non seulement une chance unique de renforcer les mécanismes économiques et sécuritaires de la Somalie, mais il a également des implications potentielles pour la région, et les acteurs internationaux devraient le soutenir.

Les ressources et les flux internationaux ne sont pas illimités et ne sont pas viables à long terme. Que faut-il attendre de l'accord et comment peut-il contribuer à la sécurité régionale ainsi qu'au bien-être de la population une fois mis en œuvre ?

La Corne de l'Afrique a longtemps été considérée comme une région d'importance significative dans la politique des grandes puissances pendant la guerre froide, en raison de sa situation stratégique, qui en faisait une zone par procuration entre les deux superpuissances.

Bien que son importance stratégique ait diminué après la fin de la guerre froide, elle a connu un regain d'intérêt dans le cadre de ce que l'on appelle la guerre mondiale contre le terrorisme.

La région est bordée par la mer Rouge et le golfe d'Aden, l'Arabie saoudite voisine et le Yémen de l'autre côté du fleuve, et constitue une porte d'accès à l'océan Indien et un détroit vital vers la mer Rouge.

La Corne de l'Afrique a été le théâtre de certaines des guerres conventionnelles les plus féroces du XXe siècle, comme la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie en 1977-1978 et le conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 1999-2000, à l'aube du nouveau millénaire.

Pourtant, aucun des événements politiques survenus dans la région n'a eu de conséquences aussi transformatrices que la désintégration de l'État somalien en 1991.

Ce qui a suivi a posé deux défis à l'architecture de sécurité internationale : l'émergence du terrorisme à la suite de l'intervention militaire éthiopienne en Somalie fin 2006 et la menace de la piraterie au large des côtes somaliennes et du golfe d'Aden.

Ces deux phénomènes impliquent que, d'une manière ou d'une autre, la violence non régulée est d'abord liée à la manière dont la coercition a été utilisée pour établir l'ordre en l'absence d'un état de sécurité.

La communauté internationale a investi des centaines de milliards de dollars dans les initiatives de construction de l'État somalien depuis 1991 et en a dépensé autant pour lutter contre le terrorisme et la piraterie dans le golfe d'Aden.

Bien entendu, il s'agit d'une entreprise stimulante, avec ses hauts et ses bas. Souvent, les efforts locaux vont de pair avec des approches externes, et la possibilité de succès et d'échec est toujours présente.

Aussi difficiles qu'elles puissent être, ces expériences sont néanmoins instructives pour les prochaines initiatives. Le moment est peut-être venu d'explorer d'autres approches et d'aller de l'avant en Somalie.

Recherche de la stabilité dans la Corne de l'Afrique

En 2011, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Mogadiscio, la capitale, à l'invitation du président somalien de l'époque, Sheikh Sharif, dans un contexte de sécheresse et de tragédies humanitaires qui ont profondément affecté des millions de vies en Somalie.

Cette visite est considérée comme un tournant aux yeux des Somaliens, car c'était la première d'un dirigeant d'un pays non africain depuis 1991.

En fait, le 21 février 2024, le président somalien Mahmoud a fait une déclaration après la réunion du cabinet : "La Somalie a de nombreux alliés et amis qui ont soutenu ses efforts de redressement. Cependant, l'un de ces amis qui mérite une reconnaissance particulière est la Turquie. La Turquie a aidé la Somalie à éviter la famine dévastatrice de 2011 et la visite du Premier ministre de l'époque, M. Erdogan, a été importante.

La visite a ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays, qui remontent au XVIe siècle. Depuis 2011, la Turquie a mobilisé des initiatives de diplomatie humanitaire principalement en réponse aux besoins humanitaires urgents du peuple somalien, tels que la nourriture, la santé et les abris.

L'assistance humanitaire a été suivie d'une assistance technique et d'activités de renforcement des capacités visant à améliorer les mécanismes de l'État somalien dans divers secteurs.

Par exemple, en septembre 2017, la base de formation militaire TURKSOM a été lancée en Somalie dans le cadre du paramètre de sécurité, l'un des éléments critiques de la construction de l'État.

TURKSOM assure la formation de l'armée somalienne, qui prévoit de prendre en charge la sécurité du pays à la place des troupes de l'Union africaine.

L'ambassadeur de Turquie à Mogadiscio, Mehmet Yilmaz - qui a exercé ses fonctions entre 2018 et 2022 - avait révélé que la Turquie était en passe de former environ un tiers des forces militaires somaliennes, soit un effectif estimé entre 15 000 et 16 000 personnes.

Un an plus tôt, la plus grande ambassade de Türkiye a ouvert ses portes dans la capitale, Mogadiscio, pendant le mandat de l'actuel président somalien Mahmoud.

Trois éléments principaux ressortent des initiatives de la Turquie dans la Corne de l'Afrique. Les institutions gouvernementales et non gouvernementales de la Turquie lient leur aide humanitaire au renforcement des capacités, contribuent à la sécurité des côtes somaliennes conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre éminent de l'OTAN, jouent un rôle important dans la réforme du secteur de la sécurité en Somalie et entretiennent des relations bilatérales symétriques et stratégiques avec les pays de la Corne de l'Afrique dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commerce.

Le dernier accord en date entre les deux pays peut être mieux compris dans le contexte de l'histoire de leurs relations bilatérales, qui remonte à 13 ans.

Avantages potentiels pour la Somalie et la région

L'accord entre la Turquie et la Somalie présente des avantages potentiels directs et indirects pour l'économie somalienne, la sécurité côtière et l'ensemble de la région.

Le littoral somalien est le plus long d'Afrique, s'étendant sur 3 898 kilomètres de Djibouti au nord au Kenya au sud, et il abrite certains des écosystèmes les plus productifs de l'ouest de l'océan Indien.

La Somalie dispose également d'une zone économique exclusive de près de 1 000 000 de kilomètres carrés s'étendant à 200 milles nautiques au large de ses côtes.

Cependant, elle est loin d'exploiter le potentiel économique de ses ressources marines. Les principales raisons sont l'insuffisance des infrastructures pour le secteur de la pêche et des services logistiques et, surtout, les problèmes liés à divers éléments de l'architecture de sécurité.

Avec le plus long littoral et les vastes ressources marines du continent africain, la zone maritime de la Somalie est particulièrement vulnérable à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et aux délits qui y sont liés.

La Somalie perd 300 millions de dollars par an à cause de la pêche illégale et non réglementée. Les ressources marines locales sont également endommagées par les navires étrangers, qui pêchent parfois à la dynamite, ce qui affecte les moyens de subsistance des pêcheurs locaux.

Bien qu'il soit encore sous-développé, le secteur national de la pêche est néanmoins très important car il fournit de la nourriture, des moyens de subsistance, des revenus et des opportunités d'emploi à plus de 400 000 Somaliens qui sont directement ou indirectement engagés dans diverses activités de la chaîne de valeur de la pêche et des services qui y sont liés.

Malgré tout, selon une étude publiée par le Heritage Policy Institute et l'université de Mogadiscio, le secteur de la pêche génère 135 millions de dollars par an, ce qui équivaut à environ 2 % du produit intérieur brut de la Somalie.

Le secteur de la pêche a donc le potentiel de générer jusqu'à 500 millions de dollars par an en valeur pour relancer l'économie somalienne. En outre, s'il atteint son potentiel durable, le pays pourrait récolter plus de 200 000 tonnes de poisson par an.

Cependant, les données gouvernementales montrent qu'en 2022, les pêcheurs locaux ont capturé environ 6 000 tonnes métriques. En revanche, les navires industriels étrangers récoltent environ 13 000 tonnes par an.

Dans le cadre de la coopération entre la Turquie et la Somalie, les revenus générés par les investissements dans les secteurs naval et maritime devraient permettre de former et d'équiper les pêcheurs somaliens, d'améliorer les infrastructures et de développer de nouveaux projets pour protéger les ressources marines. Il s'agit également de diversifier les ressources limitées du pays.

De plus, cela peut potentiellement développer le secteur de la pêche en attirant des investissements étrangers pour générer des revenus d'exportation durables.

La piraterie menace également depuis longtemps les entreprises internationales de logistique et de transport maritime, en particulier celles qui opèrent dans le golfe d'Aden. Selon la société d'analyse pétrolière Vortexa, plus de 7,80 millions de barils par jour de brut et de carburant ont transité par le détroit au cours des 11 premiers mois de 2023, contre 6,60 millions de bpj en 2022.

Selon la plateforme de collecte de données Statista, les attaques de pirates dans les eaux somaliennes ont atteint leur apogée en 2011, lorsque 160 incidents ont été enregistrés, pour atteindre 358 au cours de la période de cinq ans comprise entre 2010 et 2015. Ce chiffre est tombé à huit au cours des sept années entre 2016 et 2022. Aussi importants soient-ils, les chiffres ne disent pas toujours tout.

Selon un rapport de la Chambre des communes datant de 2010-2012, "les opérations navales au large des côtes somaliennes coûtent environ deux milliards de dollars par an. Le problème est que ces dépenses ne traitent que les 'symptômes de la maladie' et ne font presque rien pour s'attaquer à la cause profonde du problème". Le coût total de la piraterie a d'ailleurs atteint environ 7 milliards de dollars en 2011 avec des dépenses supplémentaires.

Il convient de souligner que les symptômes ont tendance à réapparaître si les causes profondes n'ont pas été traitées de manière adéquate et suffisante. L'accord devrait contribuer de manière significative aux efforts internationaux en cours en assurant la sécurité au large des côtes somaliennes et en libérant le potentiel économique des pays côtiers.

Elle pourrait permettre de revitaliser les secteurs portuaire, logistique et des transports et de mettre en place un mécanisme plus constructif et plus rentable pour la région en renforçant le commerce, les transports et les opportunités économiques s'ils sont habilement gérés pour le bien-être des habitants de la région.

L'auteur, Ibrahim Alegoz, est affilié à l'université Ibn Haldun, au département des sciences politiques et des relations internationales. Il est l'auteur de deux ouvrages à paraître : "Intervention étrangère et radicalisation en Somalie : How and when does conflict evolve into violence" et "Türkiye's Humanitarian Diplomacy Policy in Somalia : Methods and Instruments". Son domaine d'intérêt comprend la violence politique, les conflits, les interventions militaires et les relations entre la Turquie et l'Afrique, avec un accent particulier sur la Somalie.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp