Par Pauline Odhiambo

Martin "Safro Fades" Safari n'est pas un coiffeur comme les autres.

Au lieu d'utiliser des tondeuses ou des ciseaux, il se sert de couteaux, de pelles et de marteaux pour couper les cheveux de ses clients. Dans les rues de Nairobi, la capitale du Kenya, les gens arrêtent souvent leurs activités pour regarder Safari raser ses clients.

Ses clients, quant à eux, restent assis sans broncher alors que Safari place des pelles et d'autres objets potentiellement dangereux près d'eux.

Un art théâtral

L'art théâtral de Safari lui a permis de se faire un nom et de gagner sa vie.

À la fin de chaque séance de rasage, ses clients ont l'air élégant, sans le moindre cheveu déplacé. Safari a été nommé meilleur créateur de contenu lors des Grammy barber awards de 2023.

"Je n'ai pas assisté à la cérémonie de remise des prix (Grammy) parce que je ne pensais pas gagner", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Une victoire surprise "J'avais été nommé aux côtés de barbiers plus célèbres et plus connus. Ma victoire a donc été une surprise", a-t-il ajouté.

Le jeune homme de 24 ans est un ressortissant rwandais qui s'est installé à Nairobi à la fin de l'année 2023.

"Mon installation à Nairobi il y a quatre mois était stratégique. J'ai pensé que la ville renforcerait ma notoriété en tant que coiffeur peu orthodoxe", a déclaré M. Safari, ajoutant que son déménagement "a porté ses fruits".

Sa vidéo la plus regardée a récolté 95 millions de vues sur sa page Instagram (safro_fades), qui compte plus de 230 000 followers.

La passion

Safari, qui suivait un cours d'administration des affaires dans une université rwandaise, a abandonné ses études pour se consacrer à sa passion : la coiffure.

En décembre 2022, il a posté sa première vidéo montrant ses talents théâtraux en matière de rasage.

Dans cette vidéo, qui est devenue virale, il utilise un marteau et un ciseau pour raser son client.

Safari a déclaré que la vidéo l'avait aidé à faire passer le nombre de ses abonnés Instagram de 2 000 à 100 000 en moins de trois semaines.

Juge vedette

En 2023, il a eu le privilège d'être juge d'honneur lors d'un concours de barbiers au Cameroun.

Safari déclare : "Faire en sorte que les clients croient que je les rase en toute sécurité est le plus grand défi auquel je suis confronté dans mon métier, étant donné les outils non conventionnels que j'utilise".

Il ajoute qu'il doit proposer à certains clients sceptiques de les raser "gratuitement et de leur payer le déjeuner" pour les encourager. Safari espère créer une exposition internationale de barbiers qui présenterait ses compétences au monde entier.

Ateliers de formation

"Je pense que les expositions offrent aux coiffeurs talentueux des possibilités de publicité et d'expansion de leurs marchés", a-t-il déclaré.

Safari espère également mettre en place des ateliers de formation pour les personnes désireuses d'acquérir les mêmes compétences que lui en matière de coupe de cheveux.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp