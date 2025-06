Par Coletta Wanjohi

Le mont Kilimandjaro, situé en Tanzanie, est la plus haute montagne d'Afrique, avec une hauteur estimée à plus de 5 895 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Il est décrit comme la plus grande montagne libre du monde. Cela signifie qu'il ne fait pas partie d'une chaîne de montagnes. Il comprend trois pics d'origine volcanique : Kibo, Mawenzi et Shira.

Le Kibo est le plus haut des trois et c'est là que se trouve le plus haut sommet de cette montagne appelé Uhuru. Bien qu'elle se trouve en Tanzanie, cette montagne peut être vue facilement et clairement depuis le Kenya voisin.

Les touristes observent le Kilimandjaro depuis les parcs nationaux du Kenya, notamment le parc national d'Amboseli et le parc de Tsavo West.

C'est pourquoi les entreprises touristiques du Kenya ajoutent le mont Kilimandjaro aux voyages organisés qu'elles vendent.

En 1987, l'UNESCO a inscrit le mont Kilimandjaro au patrimoine mondial de l'humanité en raison de sa beauté naturelle. L'ascension du Kilimandjaro nécessite une préparation physique et mentale.

Il existe sept itinéraires officiels pour atteindre le sommet de la montagne et il faut compter entre cinq et dix jours pour y parvenir.

Les agences de voyage facturent généralement entre 2 000 et 3 000 dollars pour l'ensemble du voyage.

Un touriste doit également payer un guide principal entre 20 et 25 dollars par jour, un guide adjoint entre 15 et 20 dollars par jour et un cuisinier environ 15 dollars par jour.

Outre ceux qui fournissent des services directement pendant la randonnée, d'autres prestataires de services, tels que les hôtels, les agences de voyage et les compagnies aériennes, tirent des revenus des activités liées à cette montagne.

Les mois idéaux pour escalader le Kilimandjaro se situent entre décembre et mars ou entre juin et octobre. Ce sont les saisons où il n'y a généralement pas de fortes pluies et où la route n'est donc pas glissante.

Le voyage commence dans la forêt d'émeraude, peuplée de divers animaux sauvages. Le voyage vous emmène ensuite dans une zone de terre ferme couverte de grandes fleurs de différents types et d'autres plantes.

Vous atteindrez ensuite une forêt de haute montagne qui ouvre la voie à un merveilleux paysage de glace et de neige arctique.

Et là, vous aurez atteint le sommet de l'Afrique ! Le gouvernement tanzanien affirme que chaque année, entre 30 000 et 50 000 personnes de différentes parties du monde viennent escalader le Kilimandjaro.

À tout moment, on peut trouver au moins 1 500 personnes sur la montagne.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp