Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la victoire de la bataille de Canakkale sur les armées les plus avancées de l'époque - qui a immortalisé la phrase "Canakkale est infranchissable" - est une saga vénérée dans l'histoire du pays.

"Face à une foi inébranlable, les armées les plus puissantes du monde ont été vaincues à Canakkale, où la foi est sortie victorieuse", a-t-il déclaré dans un message commémorant la journée du souvenir des martyrs du 18 mars et la victoire navale de Canakkale, lundi.

Le président a également déclaré que le triomphe remarquable obtenu à Canakkale - alimenté par la foi et la détermination inébranlables de braves soldats, ainsi que par les sacrifices suprêmes du peuple - a servi d'inspiration à l'esprit de résistance qui a conduit à la victoire dans la guerre d'indépendance.

"Avec sa lutte sans précédent, la nation turque est devenue une lueur d'espoir pour tous les peuples opprimés, inspirant de nombreux pays colonisés à entamer leurs luttes en s'inspirant de Canakkale et, plus tard, de notre guerre d'indépendance", a-t-il déclaré.

Canakkale incarne non seulement l'unité du peuple turc, mais sert également d'emblème au destin collectif de la région autour de la Turquie, a-t-il ajouté.

"En célébrant le 109e anniversaire de la victoire de Canakkale, le 18 mars, jour des martyrs, je me souviens de tous nos martyrs et héros, en particulier Mustafa Kemal Atatürk, avec miséricorde et gratitude. Que leurs âmes reposent en paix et que leurs demeures soient au paradis", a-t-il conclu.

La bataille de Canakkale : Une position historique

La Première Guerre mondiale a commencé lorsque l'Empire ottoman est entré en guerre aux côtés de l'Allemagne, soutenue par des citoyens et des volontaires de plus de 30 nationalités.

L'ennemi, les Alliés, était quant à lui composé de soldats britanniques et français, ainsi que de soldats venus de leurs colonies d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Inde, du Népal et du Sénégal.

La bataille de Canakkale, lors de la Première Guerre mondiale, a été une bataille intense et prolongée dans la province de Canakkale. Les forces de l'Empire ottoman ont courageusement défendu les côtes turques contre les envahisseurs alliés, principalement la Grande-Bretagne et la France.

Les Alliés cherchaient à prendre le contrôle de la péninsule de Canakkale et, à terme, d'Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman.

Alors qu'ils s'attendaient à une victoire facile, les Alliés ont subi un revers important le 18 mars 1915, lorsque leurs cuirassés ont été coulés par des mines ottomanes. Cela a obligé les Alliés à lancer une opération militaire le 25 avril, ce qui a donné lieu à une campagne prolongée et sanglante qui a duré des mois.

Défenses terrestres

S'attendant à ce que les forces alliées débarquent sur les côtes de la baie de Saros, le commandant de la 5e armée, Liman von Sanders, un général allemand qui avait servi de conseiller militaire à l'armée ottomane pendant la Première Guerre mondiale, avait laissé des forces dans la partie la plus étroite de la péninsule de Canakkale.

Après l'échec de leur offensive du 18 mars, la Grande-Bretagne et la France prévoyaient d'amener leurs troupes sur les terres d'Ariburnu, de Seddulbahir et de Kumkale le 25 avril afin d'ouvrir le détroit de Canakkale par une opération militaire sur terre.

Opérations militaires

La deuxième partie commence sur le front de Canakkale avec le débarquement des troupes alliées à Ariburnu, Seddulbahir et Kumkale. À son premier objectif, le district d'Alcitepe, le général britannique Sir Ian Hamilton se heurte à une résistance inattendue le 25 avril.

Les troupes australiennes et néo-zélandaises, appelées Anzac, subissent des pertes importantes à Ariburnu, où elles débarquent le même jour. La marine de l'Entente, qui a débarqué dans les districts de Chunuk Bair et Hisarlik, a été repoussée peu après.

Sous le commandement du sergent Yahya, les soldats turcs repoussent les forces britanniques en surnombre dans la baie d'Ertugrul.

"Je vous ordonne de mourir"

Le lieutenant-colonel Mustafa Kemal, commandant de la 19e division, qui deviendra plus tard le fondateur de la République turque, envoie le 57e régiment à Ariburnu. Le régiment repousse huit bataillons complets avec l'appui de troupes supplémentaires.

Mustafa Kemal a donné aux soldats l'ordre suivant : "Je ne vous ordonne pas d'attaquer, je vous ordonne de mourir. Je vous ordonne de mourir."

Le 26 avril, face aux attaques intenses de l'ennemi, il envoie le 72e régiment et la 8e batterie de montagne à l'aile sud. Le corps d'armée signale qu'il n'est pas possible d'envoyer des troupes supplémentaires. Le colonel Kemal déclara que ce jour était "le plus critique contre l'ennemi".

La première bataille de Kirte se déroule du 28 au 30 avril. Les forces alliées, composées de deux brigades britanniques et d'une brigade française, ne parviennent pas à occuper Alcitepe face à la défense des soldats ottomans.

Les États de l'Entente participent à la deuxième bataille de Kirte, du 6 au 8 mai, pour reprendre Alcitepe, en demandant de nouveaux renforts.

Malgré les pertes importantes, le Premier Lord de l'Amirauté britannique Winston Churchill reçoit l'ordre de poursuivre les opérations.

Churchill démissionne

Le 17 mai, le gouvernement britannique demande à la Russie d'envoyer des troupes dans la péninsule de Canakkale.

Esat Pacha, nommé commandant du groupe Nord, ordonne une attaque sur Ariburnu le 18 mai, mais quatre divisions des forces ottomanes échouent.

Un cessez-le-feu est conclu entre les Ottomans et les puissances de l'Entente le 23 mai. Le cessez-le-feu - qui permet aux parties de ramasser les soldats morts et blessés - est effectif de 9h30 à 16h30.

Les belligérants retournent dans leurs tranchées à 16 heures et la guerre reprend.

Mustafa Kemal promu colonel

Le lieutenant-colonel Kemal remporte de grands succès dans la péninsule de Canakkale. Il stoppe l'avancée des troupes de l'Anzac, qui avaient débarqué à Ariburnu, dans la péninsule à Chunuk Bair.

Sanders promeut alors Kemal au rang de colonel le 1er juin. Sachant que les pertes seraient importantes, le général Hamilton décide d'attaquer Yassitepe-Alcitepe le 19 mai, les réserves ottomanes réprimant l'attaque des troupes ennemies du 4 au 6 juin.

Lors de la première bataille de Kerevizderesi, le corps français attaque pour occuper le district, mais les 21 et 22 juin, les défenseurs ottomans l'ont repoussé.

Les États de l'Entente, qui voulaient s'emparer du district de Zigindere, ont également échoué lors de la bataille de Zigindere, qui s'est déroulée du 28 juin au 5 juillet.

Débarquement dans la baie de Suvla

Après l'échec du débarquement du 25 avril, les forces alliées lancent une nouvelle attaque dans la baie de Suvla le 6 août.

Sous le commandement du colonel Kemal, les forces ottomanes ont vaincu les Anzacs et les troupes indiennes par une poussée à la baïonnette.

Fin de la guerre

Le gouvernement britannique décide de retirer une partie de ses soldats de la péninsule de Canakkale le 9 décembre. Suvla Bay et Ariburnu sont évacués immédiatement, mais un petit nombre de soldats est maintenu à Seddulbahir jusqu'au 20 décembre.

Les forces de l'Entente évacuent Seddulbahir, dernier point occupé, le 9 janvier. Avec leur retrait complet de la péninsule de Canakkale, la victoire de la nation turque est scellée.

Le 18 mars est l'une des victoires militaires les plus importantes de l'histoire turque et est commémoré par les Turcs en l'honneur de leurs vétérans et des soldats tombés au combat.

La victoire de 1915 a donné au pays un énorme coup de fouet moral qui lui a permis par la suite de mener sa guerre d'indépendance et finalement, en 1923, de former une République sur les cendres de l'Empire ottoman.

