Le président russe Vladimir Poutine a obtenu 87,32% des voix lors de l'élection présidentielle de trois jours en Russie, avec 99,75% des bulletins de vote dépouillés, a déclaré lundi la chef de l'autorité électorale du pays.

Ella Pamfilova, présidente de la commission électorale centrale russe, a déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou que M. Poutine avait obtenu 75,9 millions de voix lors de l'élection.

Les alliés du président russe Vladimir Poutine, notamment la Chine et l'Inde, l'ont félicité lundi pour sa réélection, mais les puissances occidentales ont dénoncé l'élection comme illégitime, organisée dans des conditions répressives et sans opposition crédible.

Lire aussi

Vladimir Poutine remporte l'élection présidentielle russe avec 87,29 %

En Afrique, plusieurs pays ont a rompu l'alliance avec la France et les partenaires européens et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.

Les félicitations des dirigeants Africains

Au Mali, le gouvernement de transition a tourné le dos à la France et ses partenaires européens, pour s'allier militairement et politiquement à la Russie.

Le président de transition du Mali, Assimi Goita, a salué la victoire de M. Poutine.

"En tant que partenaire stratégique et sincère du Mali, je réitère notre amitié totale", a déclaré M. Goita sur les réseaux sociaux.

Son homologue du Burkina a, lui aussi, félicité le président Poutine pour sa réélection à la tête de la Russie.

"Que ce nouveau mandat contribue au renforcement des relations déjà excellentes entre nos pays pour le bonheur des braves peuples burkinabè et russe" ajoute le capitaine Ibrahima Traoré via un message posté sur X.

De son côté, le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno, fils du défunt dirigeant Idriss Deby, a déclaré dans un message sur Facebook que le résultat était "la preuve de la confiance du peuple russe" en M. Poutine.

Le chef militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani, qui a renversé un gouvernement pro-occidental lors d'un coup d'État en juillet 2023, a félicité M. Poutine pour sa "victoire éclatante".

Il a déclaré que son pays pouvait compter sur "l'engagement personnel" du chef de l'Etat russe pour aider le Niger à "recouvrer sa souveraineté".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp