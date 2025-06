Les procureurs vietnamiens ont demandé mardi la condamnation à mort de Truong My Lan, le cerveau de la plus grande affaire de fraude financière jamais enregistrée dans le pays, ont rapporté les médias d'État.

Mme Lan, présidente du groupe de promotion immobilière Van Thinh Phat Holdings, est jugée à Ho Chi Minh Ville, centre économique du pays, pour avoir dirigé une escroquerie de plus de 12 milliards de dollars, soit environ 3 % du produit intérieur brut du pays.

Par ailleurs, le procès d'un magnat de l'immobilier vietnamien, accusé d'avoir trompé des milliers d'investisseurs dans une escroquerie aux obligations estimée à 355 millions de dollars, s'est ouvert mardi à Hanoï.

Lire aussi : Un faux soldat américain en prison au Nigéria pour cyber-escroquerie

Do Anh Dung, directeur du groupe Tan Hoang Minh, spécialisé dans les bureaux et les appartements de luxe, a comparu mardi devant les juges dans la capitale vietnamienne aux côtés de son fils Do Hoang Viet et de 13 autres personnes accusées de fraude.

Ils sont poursuivis pour avoir détourné illégalement 355 millions de dollars lors d'une vente d'obligations à 6.630 investisseurs. Tous ont été invités à assister au procès qui devrait durer environ trois semaines.

Selon les médias d'Etat, le groupe Tan Hoang Minh faisait face en janvier 2022 à des dettes accumulées de quelque 810 millions de dollars en raison de projets bloqués et de l'impact de la pandémie de Covid.

Les accusés ont alors vendu des o bligations pour lever des capitaux, promettant aux investisseurs des rendements élevés, mais ils ont détourné les 355 millions de dollars levés, a rapporté le site VNexpress, citant une copie de l'acte d'accusation.

Lire aussi : France: La famille de Nahel porte plainte contre l'initiateur d’une cagnotte en faveur du policier

Le père et le fils ont rendu toute la somme aux autorités qui doivent maintenant la reverser à titre de dédommagement aux parties concernées, ont rapporté les médias d'Etat.

Le Viêt Nam s'est lancé dans une vaste campagne de répression de la corruption ces dernières années, avec des fonctionnaires corrompus et des personnalités du monde des affaires.

Le procès de 86 personnes, dont d'anciens hauts fonctionnaires de la banque d'État et du gouvernement, devrait se terminer à la fin du mois d'avril.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp