Les services de renseignement turcs ont neutralisé l'une des membres présumés du groupe terroriste PKK/KCK dans le nord de l'Irak, ont indiqué mardi des sources de sécurité.

L'Organisation nationale de renseignement de Turquie a mené une opération antiterroriste transfrontalière pour capturer Rojda Bilen, nom de code Biseng Brusk, une soi-disant coordinatrice du groupe terroriste à Sulaymaniyah en Irak, ont indiqué des sources sous couvert d'anonymat.

La terroriste a été neutralisée à la suite d’une opération menée dans une zone rurale de Sulaymaniyah.

Les autorités turques utilisent le terme “neutraliser” pour laisser entendre que les terroristes en question se sont rendus ou ont été tués ou capturés.

Bilen a rejoint le groupe terroriste en 2011 et était recherchée pour “appartenance à une organisation terroriste armée”. Elle faisait partie de la catégorie "bleue" des terroristes recherchés, la deuxième catégorie la plus élevée, a-t-on ajouté de même source.

Dix terroristes du PKK se cachent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

