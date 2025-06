Par Abdulwasiu Hassan

Le pouvoir militaire nigérien a procédé à un changement de politique majeur en mettant fin à la coopération militaire entre les deux pays.

Un accord signé entre les deux pays en 2012 avait permis au personnel militaire et civil américain de travailler au Niger.

L'armée américaine exploite une importante base aérienne dans la ville nigérienne d'Agadez, à quelque 920 kilomètres de la capitale, Niamey, qu'elle utilise pour des vols de surveillance habités et non habités et pour d'autres activités.

La base de drones, construite pour un coût de 100 millions de dollars, abrite 1 000 soldats américains.

Mais le Niger s'éloigne de plus en plus des pays occidentaux, y compris de la France, ancienne puissance coloniale, depuis un coup d'État militaire en juillet de l'année dernière.

La présence de l'armée américaine au Niger ne semble pas aider le pays à résoudre ses problèmes de sécurité, selon l'analyste politique Malam Salissou Sa'adou, basé à Niamey.

"Les Américains au Niger sont à Agadez. Et Agadez est loin de Tilleberi et de Diffa où la lutte contre les terroristes et les extrémistes est en cours. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à leur demander de quitter le pays", explique Sa'adou à TRT Afrika.

L'annonce de la rupture des liens militaires entre le Niger et les États-Unis est intervenue juste après qu'une délégation militaire et diplomatique américaine a quitté le pays à l'issue d'une visite de trois jours sans avoir vu le chef du pouvoir militaire, le général Abdourahmane Tiani.

Le porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel Amadou Abdramane, a annoncé la fin du pacte militaire entre le Niger et les États-Unis sur la chaîne de télévision publique nigérienne.

Il a déclaré que la présence du personnel américain au Niger était "anticonstitutionnelle", car elle a été imposée unilatéralement en 2012.

Il a également déclaré que la délégation américaine n'avait pas suivi le protocole diplomatique pour sa visite, le Niger n'ayant pas été informé de la composition de la délégation, de la date de son arrivée et de l'ordre du jour de la réunion.

"Le gouvernement du Niger dénonce avec force l'attitude condescendante accompagnée de la menace de représailles du chef de la délégation américaine à l'égard du gouvernement et du peuple nigériens", a déclaré le colonel Abdramane, lisant un communiqué officiel.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis que le gouvernement américain a qualifié la prise de pouvoir dans le pays de coup d'État en octobre 2023.

Malgré la décision du Niger, Molly Phee a déclaré que l'Amérique pourrait continuer à apporter un soutien militaire au pays. Toutefois, les États-Unis se sont inquiétés des liens croissants que le Niger entretiendrait avec la Russie.

Un sentiment anti-occidental croissant

L'évolution de la situation au Niger est considérée comme un nouveau signe de la montée des sentiments anti-occidentaux dans la région du Sahel, en Afrique, à la suite d'une série de coups d'État militaires dans plusieurs pays, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Les militaires nigériens ont chassé les troupes françaises l'année dernière, deux ans à peine après leur départ du Mali.

Environ 1 500 soldats français ont achevé leur retrait du pays en janvier, après des semaines de protestations massives de la part des Nigériens.

Indépendance

La fin des liens militaires avec les États-Unis est perçue non seulement comme une continuation du mouvement d'éloignement de l'Occident, mais aussi comme une affirmation de l'indépendance et de la souveraineté du pays, selon M. Sa'adou.

Le pouvoir a rompu ses liens militaires avec les Américains dans le but de "fuir le néocolonialisme", a-t-il déclaré, ajoutant que le pays semble vouloir éviter les puissances mondiales qui ont "exploité" ses ressources.

'analyste estime que la décision du Niger pourrait ne pas avoir un impact considérable sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel, où divers groupes armés ont mené des attaques meurtrières ces dernières années.

"Ce développement renforcera la détermination des pays de l'Alliance du Sahel à faire face au problème de l'insécurité", ajoute-t-il.

Toutefois, M. Sa'adou estime que le pouvoir nigérien doit redoubler d'efforts pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens afin de justifier le soutien populaire dont il semble jouir pour ses décisions visant à promouvoir la souveraineté du pays.

