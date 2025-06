Par Meryem Demirhan

Chaque fois que des fouilles sont effectuées à Istanbul, il est presque impossible de ne pas rencontrer les traces d'anciennes civilisations sous terre.

Sans surprise, les récentes découvertes archéologiques dans le quartier de Zeytinburnu à Istanbul - des mosaïques, une tombe à ciste, un sarcophage en marbre et des squelettes - suscitent l'enthousiasme.

"Nous savons qu'Istanbul abrite de nombreuses mosaïques, mais c'est la première que nous découvrons au-delà des murs de la ville. Cela nous remplit d'enthousiasme, car c'est un nouvel ajout à l'histoire unique d'Istanbul, qui apporte de nouvelles preuves de son passé", a déclaré Omer Arisoy, maire de Zeytinburnu et ancien vice-ministre de la culture et du tourisme.

Les objets ont été découverts lors des travaux de restauration d'un bâtiment datant de l'époque ottomane, où le bureau de la municipalité de Zeytinburnu a été installé pendant 25 ans.

Les travaux de renforcement et de rénovation ont commencé en 2015 avec l'idée de transformer le bâtiment historique en centre d'art sous le nom de Kazlicesme Art Complex.

Les mosaïques du sol, datant de la fin de la période romaine et du début de la période byzantine, ont été découvertes de manière inattendue sous les blocs de fondation de la section principale du bâtiment, pendant les travaux de rénovation.

Sur la base des motifs des mosaïques, il a été décidé de procéder à des fouilles test à l'extérieur du bâtiment, en partant du principe que la mosaïque pouvait s'étendre sur une plus grande surface.

La recherche de nouvelles mosaïques par les archéologues s'est avérée fructueuse : toutes ont été trouvées et mises au jour en 2019.

"Avec celle trouvée à l'intérieur, nous avons découvert des mosaïques couvrant environ 186 mètres carrés au total", a ajouté M. Arisoy.

Au fur et à mesure des fouilles, une cascade d'objets historiques imprévus est apparue, ajoutant des couches de richesse inattendue à la narration en cours.

"Après avoir trouvé la mosaïque à l'intérieur du bâtiment, nous l'avons suivie jusqu'à son extrémité et avons atteint un sarcophage contenant les restes squelettiques de deux individus, un homme et une femme. D'après le test au carbone 14 effectué par Tubitak, le sarcophage date d'environ 1 750 ans." Tubitak est le conseil de recherche scientifique et technologique de Türkiye.

Les mosaïques découvertes lors des fouilles datent du milieu du IVe siècle et du début du Ve siècle de notre ère.

L'artiste interdisciplinaire Celaleddin Celik, concepteur et architecte du musée de la mosaïque et du complexe artistique de Kazlicesme, a fait part de son étonnement et de son enthousiasme face aux artefacts découverts au beau milieu du projet de centre d'art.

"C'était une surprise totale pour nous. Ce processus a complètement changé le cours du projet et a interrompu tous les travaux. Personne n'aurait pu prévoir que cela se produirait", a déclaré M. Celik.

"Heureux d'avoir retrouvé notre plus ancien voisin"

Les mosaïques trouvées lors des fouilles datent du milieu du IVe et du début du Ve siècle de notre ère ; un sarcophage, quelques pièces de monnaie et des tessons de terre cuite datent du IVe et du Xe-XIe siècle de notre ère.

Outre les restes squelettiques du sarcophage, des restes humains ont été trouvés dans une tombe à ciste de l'époque romaine, mais les ossements de la tombe en briques étaient complètement émiettés.

Selon les analyses, l'un des deux squelettes du sarcophage a 1 750 ans et l'autre 1 775 ans ; la femme avait la trentaine ou la quarantaine et l'homme la quarantaine ou la cinquantaine.

"Ce sont les plus anciens habitants de Zeytinburnu, pour autant que nous le sachions", a déclaré Celaleddin Celik. Le maire a également déclaré qu'ils étaient heureux d'avoir trouvé leur plus vieux voisin.

Les restes squelettiques de l'homme et de la femme ont été retrouvés ensemble sur une robe pourpre, considérée comme la couleur de la royauté dans l'Empire byzantin, décorée de broderies d'or.

En outre, l'homme présentait des signes d'une côte cassée et souffrait d'une maladie rhumatismale. Des tests ADN sont actuellement en cours à l'Université technique du Moyen-Orient, dans la capitale Ankara.

Un conte de fées architectural

À la suite de ces découvertes passionnantes, Arisoy a décidé de transformer le site en musée de la mosaïque afin d'exposer les objets historiques nouvellement découverts sur place, avec la collaboration de la Direction des musées archéologiques d'Istanbul et de la municipalité de Zeytinburnu.

"Lorsque nous avons lancé le projet du complexe artistique de Kazlicesme, nous ne pensions pas qu'il y aurait un musée de la mosaïque ici", a déclaré Celaleddin Celik.

Construit au début des années 1800, ce bâtiment historique a servi d'hôpital militaire pendant la période ottomane.

Au fil du temps, il a été transformé en dortoir, en bureau militaire et en salle de bazar publique, avant d'être acquis par la municipalité de Zeytinburnu en 1984.

"Ce bâtiment historique révèle quatre couches, chacune représentant quatre périodes historiques différentes qui ont existé dans le même espace : l'époque romaine, l'époque byzantine, l'époque ottomane et l'époque républicaine moderne", a souligné le maire Arisoy.

Celik, l'architecte, a déclaré que la construction d'une annexe au bâtiment historique pour exposer les nouveaux objets découverts à l'extérieur du bâtiment était un processus passionnant et continu, mais qu'il comportait également des défis architecturaux.

"Les défis sont multiples. La structure a été construite comme hôpital militaire sous le règne du sultan Abdulhamid II, ce qui constitue un patrimoine historique. Juste à côté, on a trouvé une mosaïque vieille de plus de 1 000 ans. Il s'agit d'une couche complètement différente. Il s'agit de deux biens culturels qui doivent être protégés. Nous avons conçu un ajout contemporain au bâtiment historique qui les aborde tous deux avec le plus grand respect et la plus grande sensibilité", a déclaré M. Celik.

"Il faut exister sans rien abîmer. D'autre part, il faut exister dans la texture historique sans la concurrencer et sans la devancer hiérarchiquement. Il faut également exister dans un langage contemporain sans imiter la texture historique."

Celik a également noté que la conception de la façade reflète le concept de mosaïque, une sorte d'abstraction.

"Ce projet de restauration est devenu pour nous un conte de fées architectural", a-t-il déclaré.

Le complexe artistique Kazlicesme comprend une bibliothèque, une galerie d'art, ainsi qu'un restaurant et des cafés. Le rez-de-chaussée du musée sert actuellement de galerie d'art, le musée de la mosaïque étant situé à l'extérieur du bâtiment.

Le dernier étage du musée a également été transformé en bibliothèque d'art et dispose d'une terrasse d'observation offrant une vue magnifique sur Istanbul.

Le maire a souligné que le musée de la mosaïque de Zeytinburnu donnera un nouveau souffle au tourisme culturel d'Istanbul.

"Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de révéler tout le potentiel de Zeytinburnu, d'accroître sa richesse et de promouvoir l'harmonie et le bonheur parmi nos concitoyens de toutes origines.

La structure où les mosaïques ont été découvertes était-elle un palais, un manoir ou un château ? Ou encore, l'homme et la femme enterrés ensemble dans la tombe étaient-ils des "amants" du début de la période byzantine ?

Malheureusement, il n'est pas encore possible de répondre à ces questions. Le mystère des mosaïques, du sarcophage et des personnes qui y ont été enterrées continue d'être exploré.

