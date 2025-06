La fusillade s'est produite mardi, alors que le commissaire du comté de Boma, à Pibor, rentrait d'une visite dans un village.

"Le commissaire et son équipe se sont rendus dans le village de Nyat et, à son retour, ils ont été pris en embuscade et 15 personnes ont été tuées, dont le commissaire", a déclaré à Reuters Abraham Kelang, ministre de l'information de la région administrative du Grand Pibor.

Parmi les morts figurent le commandant adjoint de l'armée de Boma, des fonctionnaires et les gardes du corps du commissaire du comté, a précisé M. Kelang.

Il a ajouté que les assaillants étaient soupçonnés d'être des jeunes de la communauté Anyuak de la région. Ils ont également été accusés d'avoir tué l'année dernière un autre commissaire de comté à Pibor et un responsable de la sécurité.

Les responsables du comté de Pochalla, où les Anyuak sont majoritaires, n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Vol de bétail

Habité principalement par la communauté ethnique Murle, le comté de Boma a connu des violences périodiques entre les Murle et les Anyuak ainsi qu'avec d'autres groupes ethniques de l'État voisin de Jonglei. Ces violences sont en partie motivées par le vol de bétail.

Plus de 150 personnes ont été tuées fin janvier et début février dans le nord et l'ouest du Sud-Soudan lors de conflits entre groupes rivaux.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège ont appelé mardi les dirigeants du Sud-Soudan à prendre des mesures urgentes pour garantir des élections honnêtes et pacifiques.

La guerre civile qui a éclaté deux ans après l'indépendance du Soudan a fait des centaines de milliers de morts entre 2013 et 2018.

Certains militants estiment que la récente recrudescence des meurtres est au moins en partie liée au vote, qui permettra de choisir les dirigeants qui succéderont à l'actuel gouvernement de transition.

