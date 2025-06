Par Gaure Mdee

En ce Ramadan, la joie de l'iftar est teintée des tourments de la morosité induite par l'inflation pour des millions de personnes à travers le continent africain.

Pour Mfaume Omari, chauffeur de moto-taxi à Sinza, dans la capitale tanzanienne de Dar es Salaam, cela signifie qu'il rompt son jeûne chaque jour du mois sacré avec un aliment de base, le manioc, plutôt qu'avec un plateau nourrissant de spécialités du Ramadan.

"Le prix est un obstacle partout où l'on va", explique-t-il avec dépit à TRT Afrika. "L'huile, le blé, les fruits secs, rien n'est abordable. Un kilo de viande coûte actuellement 8 000 shillings (3 dollars). Qu'en sera-t-il pendant l'Aïd ?"

Les statistiques reflètent la dure réalité. Dans une étude réalisée en 2021, 35 % des personnes interrogées en Afrique du Nord et dans certaines régions du Moyen-Orient ont révélé que la flambée des prix constituait le défi le plus redoutable à relever pour respecter les rigueurs d'un jeûne assidu d'un mois.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) brosse un tableau plus sombre de la situation, soulignant que 349 millions de personnes dans 79 pays ont souffert d'une grave insécurité alimentaire en 2022.

Plus de 140 millions de personnes ont eu besoin d'aide, un chiffre qui est resté pratiquement constant.

Ecrire le mur

Qu'est-ce que cela signifie pour les familles qui prient pour un répit alors que le mois de Ramadan avance vers l'Aïd ? Shabani Asmani, un habitant de Dar es Salaam, souligne la tendance à l'aggravation de l'inflation des denrées alimentaires pendant la période des fêtes de fin d'année.

"Les conditions économiques ne pourraient pas être plus difficiles pour la majorité de la population. Les prix ont grimpé en flèche et il semble qu'il y ait de la place pour une nouvelle flambée à l'approche de l'Aïd", explique Asmani à TRT Afrika.

Ali Maliza, chef d'entreprise, partage ce sentiment et déclare que lorsque les gens ordinaires ne peuvent pas s'offrir les produits de base, les dommages collatéraux pour l'économie sont énormes.

"Le ralentissement des affaires n'épargne personne. Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, nous espérons que l'Aïd apportera un peu de soulagement", ajoute-t-il.

En Afrique subsaharienne, où l'alimentation et l'énergie représentent la moitié de la consommation des ménages, la flambée des coûts a déjà poussé de nombreuses personnes au bord du gouffre.

Depuis la pandémie, les gouvernements ont réagi en accordant des subventions et des réductions d'impôts pour alléger la pression sur les revenus des ménages. Mais ces mesures n'ont apporté, au mieux, qu'un soulagement temporaire.

À mesure que le ramadan avance, la générosité des communautés et des groupes d'aide devient cruciale pour apporter une lueur d'espoir en ces temps difficiles.

Salum Said, qui vit avec sa famille dans la ville tanzanienne de Morogoro, révèle franchement la gravité de la situation.

"Après le suhoor, nous ne mangeons pas jusqu'à l'iftar, et ce repas doit durer jusqu'au lendemain car, économiquement, nous ne pouvons pas nous permettre de manger deux ou trois fois", explique-t-il à TRT Afrika.

La force de la foi

Face aux défis de la crise financière, l'esprit du ramadan continue de favoriser le sens de la communauté et du partage.

Des millions de familles africaines restent également convaincues que leur détermination à adhérer aux principes du ramadan leur permettra de s'en sortir.

Comme le dit Suleiman Omari, basé à Dar es Salaam, l'adversité est le moment où la force du divin est mise à l'épreuve. En fin de compte, la résilience du citoyen ordinaire triomphe face à tous les obstacles.

"Ce qui se passe sur le plan économique est indépendant de notre volonté. Mais en tant que musulmans, nous devons jeûner et Allah nous guidera tout au long de cette période", déclare-t-il.

"Il est évident que les prix vont encore augmenter à l'approche de l'Aïd. Néanmoins, porter de nouveaux vêtements le jour de la fête est pour nous une sunnah, et nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre. Salum espère que d'ici la deuxième quinzaine du mois sacré, un semblant de soulagement se fera sentir.

"Souvent, les prix augmentent au début avant de diminuer. Les choses deviennent plus abordables au fur et à mesure, et cette fois-ci ne devrait pas déroger à la règle malgré les conditions qui prévalent", affirme-t-il.

