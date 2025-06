D'après le groupe international de coordination (GIC) chargé de la distribution de vaccins, il est essentiel de prendre des mesures immédiates afin de faire face à la hausse sans précédent du nombre de cas de choléra à travers le monde.

Le choléra est une infection intestinale aiguë qui se propage par l'intermédiaire d'aliments et d'eau contaminés par des matières fécales contenant la bactérie Vibrio cholerae.

Le GIC préconise à investir dans l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, tester et détecter rapidement les épidémies, améliorer la qualité des soins de santé et l'accès à ces derniers, et accélérer la production de doses supplémentaires de vaccin oral contre le choléra (VOC) à un prix abordable afin de mieux prévenir les cas de choléra.

Le choléra connaît une recrudescence mondiale depuis 2021, avec 473 000 cas signalés à l'OMS en 2022, soit plus du double des cas signalés en 2021.

"Nous appelons à une accélération urgente des mesures visant à sauver des vies", martèle le GIC en ajoutant que "les fabricants qui prévoient d'entrer sur le marché doivent accélérer leurs efforts et mettre les doses à disposition à des prix abordables".

Les données préliminaires de 2023 révèlent de nouvelles augmentations, avec plus de 700 000 cas signalés.

Plusieurs de ces flambées présentent des taux de létalité élevés, dépassant le seuil de 1 % utilisé comme indicateur d'un traitement précoce et adéquat des patients atteints de choléra.

Actuellement, les pays les plus gravement touchés sont la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, Haïti, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Zambie et le Zimbabwe.

Le groupe gère le stock mondial de vaccins contre le choléra et comprend la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans frontières, l'UNICEF et l'OMS. Gavi, l'Alliance du vaccin, finance le stock de vaccins et la distribution du vaccin anticholérique.

Les membres du GIC appellent les gouvernements, les donateurs, les fabricants de vaccins, les partenaires et les communautés à se joindre à un effort urgent pour stopper et inverser la progression du choléra.

Ces tendances sont tragiques étant donné que le choléra est une maladie évitable et traitable et que les cas avaient diminué au cours des années précédentes.

En octobre 2022, la pénurie de vaccins en cours a obligé le GIC à recommander une seule dose de vaccin, alors qu'il recommandait depuis longtemps un schéma à deux doses.

Environ 36 millions de doses ont été produites l'année dernière, tandis que 14 pays touchés ont déclaré avoir besoin de 72 millions de doses dans le cadre d'une stratégie réactive à une dose.

