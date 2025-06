La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tiendra samedi 13 mars un sommet extraordinaire à Lusaka pour discuter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC) et au Mozambique, a annoncé le bloc régional.

Les deux pays font face à une montée de l’insécurité due à l’activité de groupes rebelles ou terroristes.

D’après un communiqué publié mercredi 19 mars, ce sommet extraordinaire va réunir l'organe de sécurité la Communauté, composé de trois membres, ainsi que des membres de la troïka de la SADC, qui comprend les dirigeants de l'Angola, du Zimbabwe et de la RDC, le 23 mars.

Les présidents de la RDC et du Mozambique, ainsi que les dirigeants des pays qui fournissent des troupes à la mission de la SADC en République démocratique du Congo (SAMIDRC) et au Mozambique (SAMIM), assisteront également à la réunion prévue dans la capitale de la Zambie.

"Le sommet discutera de la situation sécuritaire dans la région de la SADC en mettant l’accent sur la situation dans la partie orientale de la RDC et à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique", indique le communiqué.

Evaluation de la SAMIDRC et la SAMIM

Elle devrait recevoir une mise à jour sur les progrès des opérations de SAMIDRC et SAMIM, qui ont été déployées pour soutenir les gouvernements de la RDC et du Mozambique afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l’est de la RDC et dans la province de Cabo Delgado, respectivement.

SAMIDRC regroupe des soldats provenant du Malawi, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, tandis que SAMIM est constitué de soldats de l'Angola, du Botswana, de la RDC, du Lesotho, du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de la Zambie.

Cette réunion sera présidée par le président zambien Hakainde Hichilema, en sa qualité de président de l’organe de la SADC chargé de la politique, de la défense et de la coopération en matière de sécurité.

La SADC a son siège à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération et l'intégration socio-économiques régionales, ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre ses États membres.

