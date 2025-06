Vêtus de survêtements et les manches retroussées, une trentaine d’habitants de Tajura, une banlieue à l’est de la capitale libyenne, se portent volontaires chaque jour pour cuisiner et distribuer quelque 300 repas pendant le ramadan.

Les hommes de tous âges unissent leurs efforts pour préparer du Bazin – une pâte à base d’orge libyenne servie avec un ragoût – dans le cadre d’une campagne associant solidarité sociale et tradition culinaire pour fournir des repas gratuits aux personnes qui jeûnent pendant le mois sacré musulman de l’iftar.

Semblable à la polenta italienne ou au fufu d’Afrique de l’Ouest, le bazin, un plat d’origine berbère, est un repas familial classique de Tripolitaine, la région historique du nord-ouest de la Libye.

C’est aussi un symbole de partage pour les Libyens, généralement mangé à la main dans un plateau partagé autour duquel les invités s’assoient à même le sol.

« Autrefois, ce plat était limité aux maisons » où il était préparé par les femmes et servi « aux parents et aux voisins », a déclaré Salem Omrane, un chef de l’initiative qui a pris forme après le soulèvement de 2011 qui a renversé Mouammar Kadhafi. « Nous offrons ces repas à tous ceux qui viennent », a déclaré à l’AFP cet homme de 60 ans.

À côté de lui, des hommes par groupes de trois tournent autour d’une grande marmite avec de longs bâtons à la main, mélangeant la farine d’orge dans de l’eau bouillante salée.

Une fois cuite, pendant au moins une heure, la pâte fumante est pétrie et divisée en petits morceaux, qui sont transformés en forme de dôme, puis placés dans un bol avec un ragoût de haricots, de tomates et d’épices.

La viande, autrefois indispensable, est absente en raison de la flambée des prix. Mais les bénévoles se débrouillent.

« Nous sommes passés d’une casserole à une marmite, puis d’une marmite à deux, et maintenant nous servons entre 300 et 400 repas par jour », a déclaré Issam al-Tayeb, un habitant de Tajura âgé de 57 ans venu aider.

Dans la capitale Tripoli, à environ 22 kilomètres de là, une autre spécialité culinaire fait son apparition en ce Ramadan : le sfinz, un beignet frit et moelleux à base de pâte levée, généralement fourré d’un œuf ou trempé dans du miel.

Autrefois un aliment de rue abordable consommé sur le pouce, le sfinz est devenu un luxe pour de nombreux Libyens dans un contexte de flambée du coût de la vie.

Le pays peine encore à se remettre des années de guerre qui ont suivi l’assassinat de Kadhafi en 2011.

Le pays d’Afrique du Nord reste divisé entre deux administrations rivales à Tripoli, à l’ouest, et à Benghazi, à l’est.

Bien qu’elle dispose des plus grandes réserves de pétrole du continent et d’abondants gisements de gaz naturel, l’instabilité persistante a miné l’économie et pesé lourdement sur le niveau de vie en Libye.

« Les clients achètent selon leurs moyens », explique Mohamad Saber, qui tient un magasin de sfinz dans la banlieue de Tripoli.

« Aujourd’hui, une barquette d’œufs coûte 20 dinars (environ 4 dollars), ce qui a fait passer le prix de l’œuf à 3,5 dinars » de quelques centimes, a-t-il déclaré.

Saber, un Tunisien qui a vécu et travaillé assez longtemps en Libye pour maîtriser son dialecte, a déclaré que « la vie des Libyens est difficile maintenant ».

Les marchands de Sfinz comme Saber sont traditionnellement originaires de la Tunisie voisine, berceau du populaire beignet bambaluni, mais ces dernières années, ils se sont raréfiés en Libye.

Aujourd’hui, ils font leur grand retour, malgré la concurrence des vendeurs de hamburgers et de shawarma, pour ceux qui peuvent se le permettre.

Jeunes et moins jeunes font la queue devant la petite boutique de Saber.

« Ça sent très bon », a déclaré Mohamad al-Bouechi, un client de 69 ans, sur un ton enjoué et plein de remords.

