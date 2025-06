Par Mazhun Idris

L'affirmation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim selon laquelle une "attitude sélective et ambivalente à l'égard d'une race" aurait pu compromettre les chances d'un cessez-le-feu à Gaza, va au-delà des habituels coups de gueule dans le débat racial mondial incessant et souvent bruyant.

La déclaration du 11 mars du Premier ministre Ibrahim visant le soutien de l'Allemagne à Israël semble avoir une résonance encore plus grande depuis qu'elle a été faite lors d'une conférence de presse à Berlin, avec le chancelier Olaf Scholz à ses côtés.

Alors que le monde entier commémore la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale le 21 mars, les propos du Premier ministre malaisien pourraient bien être l'une des vérités à méditer dans un monde polarisé.

Cette journée fait partie du calendrier des Nations unies depuis que l'Assemblée générale a adopté une résolution à cet effet le 26 octobre 1966.

Le conglomérat de nations a-t-il été capable de joindre le geste à la parole au cours de ces cinq décennies ?

"Dans le monde moderne d'aujourd'hui, la discrimination raciale apparaît sous de nombreuses formes subtiles, telles que des politiques qui limitent les opportunités", explique à TRT Afrika Abubakar Muhammad, étudiant diplômé de l'université du Wisconsin-Madison (États-Unis).

"On le voit également dans les préjugés latents des personnes en position d'autorité. Les grands voyageurs sont habitués à voir des avions en bon état et propres réservés aux liaisons européennes, alors qu'ils sont confrontés à des avions vieux et obsolètes pour les liaisons africaines".

Le massacre comme genèse

Le tristement célèbre massacre de Sharpeville, le 21 mars 1960, a marqué un tournant violent dans l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud.

Les victimes étaient un groupe de personnes qui organisaient une manifestation pacifique et qui ont été abattues par les balles de la police.

La manifestation avait été organisée contre les "pass laws", une législation oppressive qui obligeait les personnes non blanches à porter une pièce d'identité unique. Les autorités policières pouvaient les contrôler à tout moment.

Le gouvernement de l'apartheid utilisait les laissez-passer pour restreindre les lieux où les Sud-Africains noirs pouvaient travailler, vivre et voyager.

Pour défier le système des laissez-passer, un groupe appelé le Congrès panafricain a prévu de se rendre au poste de police local sans ses laissez-passer et de demander à être arrêté dans le cadre d'un acte de désobéissance civile.

La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, instituée par les Nations unies, est donc une commémoration de cet événement horrible survenu en Afrique du Sud il y a plus de soixante ans et qui suscite encore la panique.

Si le monde a évolué, le spectre du passé hante les jeunes Noirs consciencieux du monde entier, comme Muhammad, dont les recherches portent sur "l'expérience globale des Noirs en matière de mobilité et de migration".

"L'apartheid a beau avoir disparu depuis longtemps, ses séquelles pèsent encore sur la société. On le remarque dans la façon dont le travail et le logement sont organisés. Il y a aussi des questions comme le capital social, l'argent, le pouvoir et l'accès à l'éducation", explique-t-il.

Abubakar Muhammad estime que le monde doit reconnaître que "la discrimination raciale évolue avec le temps".

"Elle peut ne pas se manifester de la même manière que nous lisons dans les livres d'histoire sur les événements qui ont précédé les grandes réformes - lors des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, par exemple, ou pendant l'esclavage et le colonialisme", explique-t-il à TRT Afrika.

Définir la discrimination

En commémorant l'anniversaire du massacre de Sharpeville, les Nations unies souhaitent attirer l'attention sur la lutte universelle contre toutes les formes de discrimination raciale dans le monde et inspirer la résistance et la résilience dans la lutte contre la discrimination.

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est une résolution des Nations unies adoptée le 21 décembre 1965. Elle est entrée en vigueur le 4 janvier 1969.

L'article premier de la convention des Nations unies définit la discrimination raciale comme "toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique".

Mais comme le souligne Muhammad, la discrimination raciale peut être vécue au quotidien, tant au niveau interpersonnel qu'au niveau officiel, même dans les villes dites cosmopolites.

"Dans les trains et les bus publics, les gens regardent autour d'eux pour trouver quelqu'un de la même couleur qu'eux. Ils s'assoient alors à côté d'eux", explique-t-il.

La jeune chercheuse affirme également que la race est une motivation courante de ces comportements discriminatoires, car les gens ont tendance à se rassembler autour de leurs semblables ou des personnes qui leur semblent les plus proches.

Les membres de la diaspora africaine connaissent bien le cas où ils appellent un service public et où le destinataire leur répond qu'il ne les entend pas. Parfois, l'interlocuteur reconnaît l'accent et décide de ne pas fournir le service qu'il est censé fournir.

Politique des passeports

Les relations raciales, bonnes ou mauvaises, ont plusieurs facettes. Une autre forme importante de discrimination raciale se produit dans le contexte des voyages internationaux ou dans la manière dont les voyageurs de différentes nationalités sont profilés et traités.

Le concept de "pouvoir du passeport", qui désigne la facilité de se déplacer à travers les frontières internationales, est principalement fondé sur la politique. Ce système de discrimination en matière de visas est étroitement lié à la répartition démographique des pays dans le monde.

Dans les aéroports, les passagers de couleur signalent souvent qu'ils font l'objet d'arrêts et de contrôles discrétionnaires allant au-delà des protocoles de sécurité standard.

La convention des Nations unies part du principe que "tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et toute incitation à la discrimination".

En théorie, les discriminations raciales se produisent en temps réel. Certains préjugés se produisent derrière des portes closes, comme dans les salles de réunion ou dans le système de sélection des jurés, où l'on n'a pas forcément la possibilité de savoir ce qui se passe.

La justice raciale

Selon Muhammad, l'injustice raciale peut être jugée à l'aune du fonctionnement de la société. En particulier, le fonctionnement du système judiciaire aux niveaux national et international devrait être neutre sur le plan racial.

Le système mondial de la politique, de l'économie, du travail, du climat, etc. ne devrait jamais comporter de hiérarchie raciale. Pourtant, il existe d'innombrables preuves de préjugés raciaux dans la manière dont les crises sont abordées dans les différentes régions du monde.

"Les conflits en cours en Haïti, au Soudan, en Ukraine et au Moyen-Orient, où des centaines de personnes meurent chaque jour, ont beaucoup à voir avec la race qui se joue sur la scène mondiale, même si les gens n'aiment pas faire ce lien", souligne M. Muhammad.

L'ordre économique mondial actuel favorise un arrangement qui permet aux nations dominées par certaines races d'occuper des positions dominantes. En revanche, les autres races sont condamnées à rester dans des positions et des conditions subalternes.

Si la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale vise à promouvoir l'égalité, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, quelle que soit la couleur de la peau, il n'y a pas d'autre solution que de faire un effort supplémentaire pour y parvenir.

