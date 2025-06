La Russie a averti, jeudi, que "l'apparition de contingents militaires étrangers en Ukraine aura des conséquences extrêmement négatives, voire irréparables".

C'est ce qui ressort d'une déclaration à la presse du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, rapportée jeudi par l'agence Tass (Officiel).

"L'envoi de certains contingents militaires étrangers en Ukraine est lourd de conséquences très négatives, voire irréparables", a-t-il indiqué.

Cette déclaration du porte-parole du Kremlin intervient en réponse à des intentions exprimées par la France sur la possibilité d'envoi de troupes occidentales en Ukraine.

"Nous avons besoin d'informations précises. Pour autant que je sache, il n'y a rien de précis à ce sujet", a déclaré Peskov en réponse à une question sur l'éventualité d'envoi de troupes militaires européennes dans les régions ukrainiennes limitrophes de la Biélorussie.

Examen d'une nouvelle aide

Ces déclaration du porte-parole de la présidence russe interviennent également alors qu'un sommet européen se tient à Bruxelles, les 21 et 22 mars à Bruxelles, pour examiner, entre autres, l'aide européenne à l'Ukraine.

"Le nombre de ce contingent pourrait atteindre 2 000 personnes", selon l'agence Tass, citant une estimation du directeur du Service russe de renseignement extérieur, Sergueï Narychkine.​​​​​​​

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.

La Russie pose, par ailleurs, comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de ‘’neutralité totale’’, ce que Kiev considère comme étant une ‘’ingérence dans sa souveraineté’’.

