Le contre-amiral Zeki Akturk, conseiller pour la presse et les relations publiques du ministère de la Défense, a fait des déclarations lors d'un point de presse tenu ce jeudi au ministère.

Akturk a déclaré que 26 terroristes ont été neutralisés au cours de la semaine dernière, y compris dans le nord de l'Irak et de la Syrie, grâce à des opérations contre toutes les organisations terroristes, en particulier PKK/PYD-YPG, Daech et FETO, et que le nombre de terroristes neutralisés depuis le 1er janvier 2024 a atteint 608, dont 242 dans le nord de l'Irak et 366 dans le nord de la Syrie.

Coopération avec l'Irak

Le conseiller pour la presse du ministère a également répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse.

À la question de savoir si un centre opérationnel conjoint sera établi à la suite des derniers pourparlers avec les autorités irakiennes, il a répondu que les négociations avec l'Irak se poursuivent et que “les préparatifs du document-cadre stratégique, dont la signature est prévue entre les deux pays, sont en cours”.

“L'une des questions que nous souhaitons voir figurer dans ce document est la création d'un centre opérationnel conjoint” a-t-il ajouté.

Et de poursuivre concernant l'approche de la partie irakienne en matière de lutte contre le terrorisme lors des pourparlers à Bagdad, que la partie irakienne considère également l'organisation terroriste PKK comme une menace. Akturk a, par ailleurs, spécifié qu’elle est favorable à un centre opérationnel conjoint et à d'autres propositions de coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Répondre à la menace terroriste

“Au cours de la période à venir, notre coopération avec les autorités irakiennes sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières continuera de s'intensifier" a-t-il souligné.

Akturk a, en outre, rappelé l'approche de la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme.

"Notre première priorité est de répondre à la menace terroriste le plus loin possible de nos frontières. Les discussions avec l'Irak portent non seulement sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières, mais aussi sur l'énergie et le commerce. Nous parlons d'un travail beaucoup plus complet avec l'Irak” a-t-il ajouté

Un cessez-le-feu permanent à Gaza est inévitable

Le contre-amiral Akturk a souligné que toute l'humanité devrait voir la brutalité et la cruauté infligées par Israël au peuple palestinien, qui est privé de ses droits les plus fondamentaux, sans tenir compte des femmes et des enfants.

"Nous espérons que la communauté internationale prendra les mesures nécessaires contre ces attaques sans réserves et que tous les efforts continueront d'être déployés pour mettre fin aux massacres. Il est inévitable qu'un cessez-le-feu inconditionnel et permanent soit déclaré à Gaza dès que possible".

