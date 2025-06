Un homme né au Rwanda et résident dans l'Ohio a été arrêté jeudi. Il est accusé d'avoir dissimulé pendant trois décennies sa participation au génocide rwandais de 1994 afin d'entrer aux États-Unis en tant que réfugié et d'obtenir finalement la nationalité américaine.

Les procureurs fédéraux de Boston ont déclaré que pendant des années, Eric Nshimiye, 52 ans, a caché le fait qu'il avait participé au massacre, par le régime hutu, d'environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés au cours de trois mois de massacres.

En fait, il a participé aux tueries, notamment en frappant les victimes à la tête avec un gourdin clouté avant de les découper à mort avec une machette, selon les procureurs.

Fraude à l'immigration

Des années plus tard, après s'être installé dans l'Ohio, Nshimiye a tenté de faire échouer toute enquête sur son projet en mentant lors du procès pour fraude à l'immigration d'un ancien camarade de classe que les procureurs ont accusé d'avoir également participé aux atrocités.

"Nos lois sur le refuge et l'asile existent pour protéger les véritables victimes de la persécution, et non les auteurs", a déclaré Joshua Levy, procureur intérimaire du Massachusetts, dans un communiqué.

M. Nshimiye a été arrêté dans l'Ohio, où il vit depuis 1995, et placé en détention après avoir comparu devant un tribunal fédéral à Youngstown. Son avocat n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Son arrestation est intervenue quatre ans après la condamnation, lors du procès de 2019 à Boston, de l'ancien camarade de classe de Nshimiye, Jean Leonard Teganya, qui, selon les procureurs, a commis une fraude à l'immigration en dissimulant son implication dans le génocide lorsqu'il a demandé l'asile.

Ancien étudiant en médecine

Les procureurs ont déclaré qu'au moment des meurtres, les deux hommes étaient étudiants en médecine dans la ville de Butare, dans le sud du Rwanda, et qu'ils étaient actifs dans le parti politique qui a contribué à perpétrer le génocide.

Selon les documents d'inculpation, Nshimiye a aidé à identifier les Tutsis parmi les patients et le personnel d'un hôpital qui est devenu un lieu d'atrocités, et a été directement impliqué dans des meurtres et a encouragé des viols.

Il a quitté le Rwanda à la mi-juillet 1994 et s'est rendu au Kenya, où il a menti aux services d'immigration américains pour obtenir le statut de réfugié, selon les procureurs. Il est devenu citoyen américain en 2003.

Il a été appelé comme témoin de la défense lors du procès de Teganya et a fait un faux témoignage pour le disculper, selon les procureurs. Teganya a été condamné à huit ans de prison.

