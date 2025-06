Par Sylvia Chebet

Au milieu des sons tonitruants des tambours synchronisés lors de la manifestation "1000 tambours pour la Palestine" qui s'est tenue sur la colline de la Constitution à Johannesburg, les manifestants ont manifesté leur soutien et leur solidarité envers les Palestiniens.

Ils ont condamné la guerre d'Israël contre Gaza et ont exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses attaques incessantes.

Pour les participants, jouer du tambour lors de cet événement était plus qu'une simple performance musicale. C'était un moyen de faire entendre leur voix et de sensibiliser à une crise humanitaire qui ne peut être ignorée.

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur la bande de Gaza depuis une embuscade tendue le 7 octobre par le groupe palestinien Hamas, au cours de laquelle quelque 1 200 Israéliens ont été tués.

Depuis, près de 32 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et près de 74 200 ont été blessés par les attaques israéliennes, dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

En janvier, la Cour internationale de justice a rendu un arrêt provisoire ordonnant à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

Cette décision faisait suite à la démarche de l'Afrique du Sud visant à poursuivre Israël devant la Cour mondiale pour répondre aux accusations de génocide à Gaza. Israël a toutefois poursuivi ses attaques contre Gaza malgré cette décision.

Au-delà de la musique, des voix se sont élevées pour dénoncer les souffrances du peuple palestinien ainsi que les ombres du passé, rappelant les années douloureuses de l'apartheid en Afrique du Sud.

Les manifestants se sont souvenus des événements du 21 mars 1960, devenu depuis la Journée des droits de l'homme dans le pays et reconnu au niveau mondial comme la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.

Il y a plus de soixante ans, une marche pacifique contre les lois d'apartheid s'est transformée en un tragique massacre lorsque la police a abattu 69 personnes, dont 29 enfants, et en a blessé plus de 180 autres.

Le 21 mars 1960 a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique du Sud, puisqu'il a débouché sur une intensification de la lutte armée pour la libération de la brutalité et de l'inhumanité du système d'apartheid fondé sur la minorité blanche.

Il a encouragé les manifestants, par l'intermédiaire des 1 000 tambours pour la Palestine, à appeler à l'action, à la compassion et à la mobilisation collective pour la paix et la dignité du peuple assiégé de Gaza.

