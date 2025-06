Le radiodiffuseur national turc, la Société turque de radio et de télévision (TRT), a organisé un événement du Ramadan consacré à la Palestine et aux luttes que mène actuellement le peuple palestinien face à l'agression israélienne.

Lors de l'événement "Une nuit de la Palestine dans le Ramadan" qui s'est tenu au Campus TRT Ulus à Istanbul, le directeur général de la TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a exprimé des sentiments poignants vendredi.

Il a déclaré : "Tôt ou tard, Israël se rendra compte que son existence ne peut être maintenue par l'effusion de sang d'enfants innocents".

"Alors que nous célébrons le Ramadan, nos pensées vont à nos frères et sœurs palestiniens qui endurent d'immenses souffrances", a déclaré M. Sobaci.

"Aujourd'hui, nous sommes solidaires de ceux qui vivent à Gaza, à Rafah et en Cisjordanie, et nous réaffirmons qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. M. Sobaci a également critiqué les récits biaisés souvent propagés par les médias occidentaux.

"Malgré les images déformées des médias occidentaux, nous restons déterminés à révéler toute la vérité. Les tentatives d'Israël pour dissimuler ses actions ne peuvent cacher les atrocités qui se déroulent devant le monde. Le génocide qu'ils cherchent à dissimuler est d'une évidence criante".

"Cette situation met en évidence les lacunes morales et éthiques des sociétés occidentales, qui prétendent défendre des valeurs humaines universelles mais ne le font souvent pas dans la pratique", a-t-il ajouté.

"Nous avons été témoins de la manière dont le concept de liberté d'expression est parfois utilisé à mauvais escient en Occident. La véritable liberté d'expression transcende les frontières culturelles et devrait être défendue universellement", a déclaré M. Sobaci.

La destruction de plus de 70 % de la bande de Gaza

Faed Mustafa, ambassadeur de Palestine en Turquie, a réitéré la devise du président turc Recep Tayyip Erdogan "Le monde est plus grand que cinq" et a déclaré que "le système international actuel n'a pas sauvé les Palestiniens et n'a pas réalisé la justice".

"Cette oppression prendra fin lorsque les Palestiniens seront en mesure de créer un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale", a ajouté l'ambassadeur.

"Nous parlons d'une destruction dépassant 70 % des terres de Gaza. Les destructions ont touché tout ce qui se trouve à Gaza, y compris les hôpitaux, les universités, les écoles, les mosquées et les églises. Ils n'ont rien laissé à Gaza", a déclaré M. Mustafa.

"Il est vrai que nous, Palestiniens, avons vécu six mois très difficiles. Cependant, l'oppression n'a pas commencé le 7 octobre".

Au cours de l'événement, cinq documentaires ont été projetés, avec des titres tels que "Digital Occupation", "Zionism : La fabrication d'un État", "Rafah : An Unsafe Haven", "The Sole Survivor" et "Witness".

En outre, des bandes-annonces vidéo des documentaires à venir ont également été présentées. Ces documentaires mettent en lumière différents aspects du conflit israélo-palestinien.

Offensive militaire meurtrière

Israël mène une offensive militaire meurtrière sur Gaza depuis l'attaque transfrontalière du 7 octobre menée par le Hamas.

Près de 32 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués depuis lors à Gaza, et plus de 74 000 ont été blessés dans un contexte de destruction massive et de pénurie de produits de première nécessité.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus paralysant de la plupart des denrées alimentaires, de l'eau potable et des médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice.

Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de garantir la fourniture d'une aide humanitaire aux civils de Gaza.

