Des hommes armés ont tué 21 personnes lors d'une attaque sur un marché très fréquenté dans l'État du Niger, au nord-ouest du Nigeria.

Plus d'une douzaine d'hommes armés ont pris d'assaut le marché de Madaka, dans la zone de gouvernement local de Rafi, jeudi, au plus fort des activités commerciales, et ont ouvert le feu au hasard, a déclaré à la presse Ayuba Katako, chef du gouvernement local.

Il a indiqué que les autorités locales avaient entamé des démarches pour déterminer le nombre total de victimes. Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l'État du Niger, a expliqué à Anadolu que la police ne disposait pas encore de tous les détails de l'incident.

Yunusa Adamu, un opérateur de barbecue local et survivant, a néanmoins confié à Anadolu par téléphone que 21 personnes avaient été tuées. Il a ajouté que les hommes armés avaient également pillé des magasins.

Les attaques d'hommes armés contre des communautés et des écoles se sont récemment multipliées au Nigeria, dans un contexte économique difficile.

