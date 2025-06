Par Abdulwasiu Hassan

Le mois sacré du Ramadan est normalement l'occasion de soutenir les personnes dans le besoin, mais chez les jeunes amoureux du nord du Nigeria, c'est aussi l'occasion pour les hommes de faire preuve de générosité à l'égard de leurs prétendantes.

Généralement, un homme remplit un panier de provisions et l'offre à sa prétendante pour qu'elle l'utilise pour rompre son jeûne pendant le mois.

Ce geste est destiné à renforcer les liens entre les jeunes amoureux et à montrer à quel point le futur mari sera attentionné une fois marié.

"Si nous avons été ensemble pendant toute l'année et que tu es censé m'offrir le panier du Ramadan, pourquoi ne me l'offres-tu pas ? explique Fatima Baba Dahiru, une jeune fille du nord du Nigeria à TRT Afrika.

Crise économique

"Honnêtement, le panier du Ramadan est indispensable dans une relation", affirme-t-elle avec un brin de fatalité.

Mais alors que le Nigeria est aux prises avec la pire crise économique depuis des décennies, qui a vu les prix des denrées alimentaires multipliés par plusieurs, nombreux sont ceux qui se demandent si les jeunes hommes devraient donner la priorité à leurs parents âgés plutôt qu'à leurs prétendantes.

Fatima pense que ces deux priorités sont compatibles avant et même après le mariage.

"On ne dit pas qu'il ne faut pas faire quelque chose pour ses parents. Les parents sont différents. Vous êtes même censé aider vos parents régulièrement", dit-elle.

"Mais une petite amie a un statut différent. Elle n'est pas censée être abandonnée lorsqu'il s'agit du panier du Ramadan", ajoute Fatima.

Pour Fatima, le panier du Ramadan ne lui apporte pas seulement de la joie, il renforce l'amour qu'elle porte à son prétendant.

"Lorsque je reçois un panier du Ramadan, je suis très heureuse parce que je me sens très bien où et quand on me l'offre. Si le panier du Ramadan est offert, c'est une source de joie. Je me sens heureuse en l'ouvrant. Le panier du Ramadan ajoute à l'amour", dit-elle.

"Sentiment de déception"

En revanche, si elle ne reçoit pas le cadeau, elle se sentira quelque peu déçue.

"Si on ne me donne pas, je serai déçue. Je suis censée recevoir un cadeau", explique-t-elle.

Sauda, une autre jeune fille, aimerait qu'on lui offre un panier du Ramadan, mais elle dit qu'elle ne serait pas malheureuse si elle ne l'obtenait pas.

"Je serai heureuse si on me le donne, mais si on ne me le donne pas, je ne serai pas malheureuse parce que je ne m'y attendais pas dès le départ", explique Sauda à TRT Afrika.

"Je n'ai aucun moyen de forcer quelqu'un à m'offrir un panier du Ramadan. Et les parents valent plus qu'un panier. Leur cadeau devra être fait différemment et il devra être en accord avec la bénédiction que Dieu a accordée à l'un d'entre eux", dit-elle.

Hamza Umar Saleh, un célibataire, dit qu'il s'est préparé avant le Ramadan à offrir un panier du Ramadan à sa future épouse.

"Lorsque je distribue des paniers de Ramadan, je me sens vraiment heureux parce que vous savez que faire du bien dans l'amour et à la personne à qui vous le faites, la personne que vous aimez et qui vous aime se sent bien et vous serez très heureux", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Cependant, Hamza pense que cette pratique ne devrait pas être considérée comme obligatoire et qu'elle ne devrait être pratiquée que "si l'on peut se le permettre".

