La crise alimentaire provoquée par le conflit en République démocratique du Congo s'aggrave à mesure que la violence s'intensifie dans les provinces de l'Est, obligeant des familles à fuir à nouveau, a alerté le Programme alimentaire mondial (PAM) vendredi.

"Alors que de plus en plus de personnes arrivent dans des camps déjà surpeuplés, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies peine à nourrir ceux qui en ont le plus besoin, car le financement humanitaire ne suit pas", souligne le PAM dans un communiqué.

Le conflit a poussé près d'un million de personnes en RDC à se déplacer depuis le début de l'année, la plupart arrivant à Goma, ce qui a entraîné des pénuries alimentaires et rendu le prix des denrées alimentaires sur les marchés de Goma hors de portée pour de nombreuses personnes, indique la même source.

Lors d'une récente visite à Goma, la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, a pu constater directement les horreurs vécues par les millions de personnes touchées par le conflit, rapporte encore le communiqué.

"La ville de Goma est entourée de milliers et de milliers d'abris temporaires et les gens n'ont pas de nourriture, d'eau courante, de toilettes. C'est une catastrophe à venir. Et surtout, c'est une génération que nous risquons de perdre parce que nous ne pouvons pas la nourrir", a-t-elle déploré.

Environ un quart de la population de la RDC (23,4 millions) de personnes est confronté à des niveaux de crise de la faim ou pire. Beaucoup vivent dans des conditions de pauvreté et d'exiguïté, avec peu ou pas d'accès à la nourriture, aux services de santé et à l'éducation, souligne le PAM .

